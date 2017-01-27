Юнкорский подход к министру природы

Сегодня министр охраны природы республики Сахамин АФАНАСЬЕВ встретился с юными корреспондентами Детской телерадиоакадемии «Полярная звезда».

Как рассказала автор идеи и руководитель проекта Татьяна Афанасьевна ГОГОЛЕВА Детская телерадиоакадемия «Полярная звезда» НВК Саха была создана еще в далеком 2000 году.

«Ежегодно в рамках образовательной программы «Родной мой край» школьники из 14 улусов приезжают в столицу республики и проходят различные мастер-классы, встречаются с представителями республиканских и городских властей, руководителями отраслей производства и предприятий. Кроме того, юные корреспонденты слушают лекции преподавателей Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, посещают музеи и выставки», — сказала она.

Первым делом министр рассказал ребятам о природоохранной деятельности, об особо охраняемых природных территориях Якутии, а также о планах в Год экологии и ООПТ в РФ. После его выступления был проведен своеобразный пресс-подход, где ребята продемонстрировали свою осведомленность в экологических вопросах. Юные корреспонденты затронули такие темы, как федерализация «Ленских столбов», загрязнение окружающей среды, редкие виды животных и птиц, занесенные в Красную книгу и т.д.

Кроме того, школьников интересовали вопросы личного характера. На вопрос, какие уроки министр больше всего любил в школе, Сахамин Миланович ответил, что особенно выделял географию, биологию и физкультуру. Он отметил важность каждого предмета и призвал ребят прилежно учиться, изучать историю родного края.

В ходе встречи министр также провел небольшую экологическую викторину среди юных гостей, по итогам которой самые активные участники были награждены буклетами.