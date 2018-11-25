Юная якутянка выйдет на Первом в передаче Галкина «Лучше всех!»

Паблик в инстаграм expert_mama_yakutia сообщает, что сегодня на Первом канале в передаче «Лучше всех!» примет участие юная якутянка Сайа:

Девочка из Якутии *Сайа* выступит в программе Максима Галкина *»Лучше всех!»*. Передача выйдет в эфир сегодня, 25 ноября, в 19.00 на Первом канале.

Напомним, также год назад самый стильный и яркий танцор Якутии, мастер фристайла тринадцатилетняя *Диана Егорова* из Якутска приняла участие в проекте “Лучше всех”. В передаче Диана рассказала, что мечтает станцевать с мировыми звездами. А сразиться в танце с *Лил Ди* пришел шоумен и телеведущий Тимур Родригез.В телеанонсе передачи «Лучше всех!» на Первом канале