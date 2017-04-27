Юлия Песковская: Отказывая отдельным людям в привилегиях, я знала, что это вызовет негатив и кривотолки

В якутских СМИ на днях появилась информация, что новый руководитель санатория «Бэс Чагда» Юлия ПЕСКОВСКАЯ сменила прежних сотрудников на специалистов из Тульской области и увеличила размер своего оклада. Так ли это на самом деле, ЯСИА выяснило из первых уст.

Напомним, экс-депутат Госдумы и бывший заместитель председателя правительства Тульской области Юлия Песковская была назначена на пост генерального директора санатория «Бэс Чагда» 25 ноября прошлого года.

В одном из региональных изданий сообщалось, что Юлия Анатольевна утвердила на должности главного врача и главного бухгалтера учреждения выходцев из Тульской области, тем самым лишив работы специалистов из Якутии.

По словам Песковской, в санатории действительно трудятся вновь принятые кадры: главный бухгалтер Рена САВВИНОВА и заместитель генерального директора — главный врач Алексей КАЗАНЦЕВ. Правда, оба — выходцы из Якутии, много лет проработавшие в регионе.

Изменения в области кадровой политики Юлия Песковская считает лишь совпадением. К моменту ее вступления в должность в «Бэс Чагде» проводилась межведомственная проверка хозяйственной части, по итогам которой комиссия выявила ряд грубейших нарушений со стороны экс-гендиректора Григория ПОЛУШКИНА и главного бухгалтера.

«Решение о замене специалистов оказалось вынужденным, так как по итогам проверки были выявлены нарушения в части ведения финансово-хозяйственной деятельности. Бывший руководитель, заместитель генерального директора по экономике и главный бухгалтер ушли по собственному желанию. Коллектив отнесся к этому весьма спокойно», — рассказала Песковская.

За четыре месяца работы в санатории новый директор организовала ряд реформ в области кадровой политики и хозяйственной деятельности, что привело к оптимизации расходов. В частности, было принято решение о переводе парково-садовой и технических служб на аутсорсинг. Это, по мнению руководителя, поможет сбалансировать финансовую составляющую, чтобы появилась возможность хотя бы немного повысить зарплату работникам.

Кроме того, одна из основных служб — служба маркетинга и планирования — расширена благодаря слиянию со службой приема и размещения. На должность главы нового подразделения назначена Лилия ТИШАКИНА, бывшая коллега Песковской по работе в правительстве Тульской области. Это единственный сотрудник из бывшего круга экс-депутата. Нанять специалистов из Якутии не представляется возможным, поскольку санаторий исчерпал все лимиты по выделению жилья, а обеспечить оплату аренды бюджет не в силах.

«Не стоит полагать, что я пришла в эпоху процветания учреждения, скорее, наоборот. Размер заработной платы сотрудников санатория — одна из причин, по которой трудно нанять специалистов. Мы до сих пор не можем найти работника на должность главной медсестры, поскольку оклад не отвечает средней зарплате по Московской области в 70 тысяч рублей», — отмечает Юлия Анатольевна.

Решать эти и другие жизненно важные для санатория вопросы Песковская приехала в Якутск. По ее словам, необходимо провести переговоры с представителями Минэкономики и Минфина региона. Есть вопросы и к руководству Минтруда. В «Бэс Чагде» средняя зарплата врачей составляет 30 тысяч рублей, в то время как в республике — 70 тысяч. Песковская намерена добиться повышения заработной платы всех штатных единиц учреждения, включая ставку руководителя.

«Для руководителя с большим опытом работы оклад не соответствующий. Должность очень ответственная, работа трудная, особенно в нынешний период, когда из-за финансовых проблем приходится решать довольно болезненные вопросы», — считает она.

Несмотря на все трудности, Юлия Песковская намерена существенно улучшить хозяйственную деятельность учреждения, создать конкурентоспособный высокоэффективный санаторно-реабилитационный комплекс путем укрепления материально-технической базы, расширения видов оказываемых медицинских услуг, а также повысить имидж «Бэс Чагды» в рейтинге санаторно-курортных учреждений России.

Для претворения в жизнь этих задач подготовлена концепция развития до 2025 года, которая включает план мероприятий по реконструкции двух корпусов санатория, приобретению дополнительного медоборудования. Предстоит работа по внедрению новых видов медицинской деятельности и вхождению в систему обязательного медицинского страхования граждан для обеспечения круглогодичной загрузки санатория.

«Бэс Чагда» — не частная собственность. Это государственное учреждение, и все должно быть по закону. Я понимала, что мое назначение вызовет обсуждение в СМИ, но, по крайней мере, ожидала честности. Отказывая отдельным людям в привилегиях, знала, что это вызовет негативную реакцию, и пойдут разного рода кривотолки. Да, не скрою, мне сейчас приходится принимать серьезные решения, которые касаются не только кадровых вопросов, но кто-то должен это делать. Считаю, что я иду в правильном направлении. Коллектив меня поддерживает», — резюмировала Песковская.

Источник: Надежда ЕФИМОВА, ЯСИА.