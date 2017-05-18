Юкагиры будут читать газеты на родном языке

В районной газете «Колымские новости» п. Зырянка вышел первый выпуск приложения «Одун лосилпэ» (Юкагирские костры – яз.лесных юкагиров). На днях главный редактор «Колымской правды» Алексей Курилов сообщил, что подобное приложение «Чайлэдуол» (Рассвет – яз.тундренных юкагиров) выйдет в конце мая и на Нижней Колыме.

Выход приложений в районных газетах на языках лесных и тундренных юкагиров стало возможным благодаря принятой резолюции V съезда юкагиров, в которой прозвучало предложение о необходимости организации в СМИ печатного издания на исчезающем языке малочисленного этноса и при финансовой поддержке министерства связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия).

Читатели смогут познакомиться с самобытной культурой, фольклором, традиционным мировоззрением, а также с интересными фактами из истории исследования жизни юкагирского народа и т.д. Самостоятельно изучать язык вам помогут страницы юкагирско-русских разговорников, в которых будут представлены различные разделы. Также есть рубрика, где будут представлены творческие произведения юкагирских авторов разного возраста.

Приложения в газетах будут выходить раз в месяц при участии носителей юкагирского языка.

Напомним, еще в 80-х годах прошлого века в Нижнеколымском районе выходила газета-листовка на юкагирском языке «Чайлэдуол». Автором и редактором этой газеты был юкагирский писатель и художник Николай Курилов. Он рассказал корреспонденту «Илкэн» о том, что это была его личная инициатива, чтобы у тундренных юкагиров была возможность читать новости на своем родном языке. Набирал он эту газету-листовку на печатной машинке и через копирку размножал ее.

По Переписи 2010 года численность юкагиров в Республике Саха (Якутия) составляет 1281 человек.