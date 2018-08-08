Юкагирский праздник «Шахадьибэ» отметили в селе Нелемное

В селе Нелемное Верхнеколымского района 4 августа состоялся юкагирский национальный праздник «Шахадьибэ – 2018», посвященный 80-летнему юбилею Гаврила Николаевича Курилова – Улуро Адо.

Как и положено, у всех северных народов, праздник начался с обряда кормления огня, который провела носитель юкагирского языка и культуры Любовь Дёмина, а помог ей в этом нелемчанин Василий Шалугин. Затем обряд очищения, где самые красивые девушки рода, обмахивая гостей веточками багульника, пригласили их пройти через арку, символизирующую Солнце.

В связи со знаменательным событием благодарственные письма за существенный вклад в развитие языка и культуры юкагирского народа были вручены Любови Николаевне Деминой, Пане Егоровне и Александре Егоровне Прокопьевым. Учителю юкагирской национальной культуры Елизавете Ивановне Дьячковой вручили благодарственное письмо от имени администрации района.

В рамках празднования «Шахадьибэ» было запланировано проведение нескольких конкурсов, с целью пропаганды и популяризации юкагирской культуры, традиционных видов промысла, но перед этим всех пригласили на круговой танец «Лоҥдол», к которому с удовольствием присоединились и гости праздника.

На концерте зрителей порадовали своими песнями солисты женского ансамбля «Унуҥдиэ», Матвей Шалугин, специально приехавший поздравить своих земляков, юные нелемнские певицы Элина Казаева, Алиса Шалугина, Сахайа Миронова, исполнительницы авторских песен Любовь Дёмина и Ирина Дускулова, которая презентовала новую песню «Лоҥдо».

Танцы разных стилей и народов подарили танцевальные коллективы «Ярхадана» и «Мархиль», а уже достаточно известная театральная студия «Йодоол» выступила с двумя постановками по произведениям братьев Куриловых: Семёна – «Мой букет» и Гаврила – «Человек и Красный зверь».

В выставке прикладного искусства было достаточно много участников: Любовь Дёмина, Надежда Казаева, Алёна Миронова и др., но победителем конкурса «Мит чэкчильпэ» стала Любовь Филатова, которая давно славится своими уникальными работами из разнообразных материалов, также были отмечены работы Ольги Тимофеевой и единственного школьника, чьи поделки были представлены, Валентина Громова, учащегося 7 класса.

В конкурсе «Киэльоодьэ иҕал» (Юкола) приняли участие Константин Гусев, Надежда Никитина, Василий Тимофеев, Елизавета Дьячкова, Надежда Казаева, а победителем стала Евдокия Шалугина, чья юкола покорила членов жюри не только визуально, но и своими вкусовыми качествами.

В районной викторине по творчеству юбиляра Улуро Адо, победу одержала Анна Дьячкова, ответив практически на все вопросы, за что и была награждена ценным призом.

В конкурсе чтецов в основном участвовали школьники. Ребята, несмотря на волнение, так выразительно и проникновенно читали стихотворения Гаврила Николаевича, посвященные матери, родному языку, душевным переживаниям писателя. 1 место у Сахайи Мироновой (4 класс), 2 место у Элины Казаевой (2 класс), 3 место у Софии Андрющенко (3 класс), а абсолютным победителем стала 10-классница Елизавета Шалугина.

В самом красочном и зрелищном конкурсе, посвященном красавицам с реки Ясачной «Чахадан паайпаадиэ — 2018» приняли участие три девочки, которые демонстрировали визитную карточку (рассказ о себе и о своей семье на родном языке), национальное блюдо «Одун лэгул», творческий номер и дефиле вечернего и авангардного наряда с элементами национального стиля. После прохождения всех этапов конкурса, обладательницей титула «Чахадан паайпаадиэ» стала Сахайа Миронова, второе место у Элины Казаевой и третье место у дебютантки Илоны Эглонс.

Конкурс «Хаҥичэ — 2018» проводился по трем категориям. Среди младшего звена победителем стал представитель Зырянки – Никита Шмелев, среди среднего – Николай Миронов, а среди взрослых – Вадим Турпанов.

Конкурс «Одун ньиэр» (Одежда юкагиров) был самым популярным среди жителей села, в нем приняло участие более 10 человек, которые представили на суд жюри стилизованные юкагирские наряды, как женские, так и мужские. Стараясь придерживаться канонов национального стиля юкагиров, семантики цветов. Мастерицы не забывали и о модных трендах сезона, с учетом климатических особенностей края. Победителем стала Надежда Казаева со своей дочерью – моделью Элиной.