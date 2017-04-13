Юкагирский букварь будет переиздан

Готовится к переизданию букварь юкагирского (вадульского – тундренного) языка. Как рассказали корреспонденту «Илкэн» в Министерстве образования РС(Я), букварь приведен в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Он дополнен добукварным разделом коммуникативной направленности по темам «знакомство», «моя семья» и др., также включена опора на слова и речевые образцы для родителей. Букварь дополнен заданиями на понимание, воспроизведение и использование речевых образцов с подстановкой в речи. В соответствии с требованиями ФГОС букварь наполнен контрольными заданиями для самопроверки. Исключены тексты с идеологической нагрузкой, часть текстов будет переведена в пособие для чтения.

В разработке изменений в букваре принял участие автор первого издания, доктор филологических наук Гаврил Курилов. Учителя юкагирского языка Андрюшкинской национальной средней школы Федора Татаева и Анастасия Третьякова разработали задания и структурные доработки букваря с учетом практического опыта своей работы.

Внесены изменения в орфографию в части включения новой фонемы «w», автором Гаврилом Куриловым внесено пояснение для представления в Совет по языковой политике и прохождения процедуры утверждения в правительстве РС (Я).

В разработке переиздания юкагирского языка участвует Наталья Ситникова, член учебно-методического совета Министерства образования и науки РС (я), член координационного совета по введению ФГОС при Департаменте государственной политики в сфере образования Минобрнауки Российской Федерации: «По всем родным языкам нужно обновить программы и учебные пособия в соответствии с ФГОС. По нашим языкам коренных малочисленных народов Севера ситуация осложняется тем, что сфера использования языков сокращается. Если в период создания первых пособий дети слышали материнскую речь, то сейчас язык вынуждены изучать по методике обучения иностранным языкам».

Напомним, первый букварь на языке тундренных юкагиров был издан в 1987 году. Автором-составителем является Гаврил Курилов – Улуро-Адо.