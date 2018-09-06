Юбиляр Галина Бонячук: Семья – это самое святое, что есть у человека

Коллектив Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» поздравил с «золотым» юбилеем Галину Бонячук, уборщика производственных помещений предприятия.

Немало теплых слов в этот день прозвучало в адрес Галины Валентиновны. Директор Энергосбыта Наталья Корягина особо подчеркнула ответственный подход коллеги: весь большой объем работы она неизменно выполняет на «отлично».

Благодаря стараниям Галины Валентиновны поддерживается комфорт на рабочих местах, создается та самая оптимальная «погода», без которой трудно представить стабильную, налаженную работу филиала. В череде каждодневных своих обязанностей Галина Валентиновна находит время для ухода за цветами и аквариумом, украшающими холл Энергосбыта, а летом – и за пышно цветущими многочисленными клумбами во дворе предприятия…

Как и для каждого из нас, семья для Галины Бонячук – самое главное в жизни. Она любящая мама пятерых детей, заботливая бабушка двух внучек, с которыми связаны все ее надежды, мечты, чаяния. Галина Валентина живет их заботами, интересами, радуется их успехам. «Самым важным в воспитании детей считаю любовь и доброту, – говорит она. – Старалась и стараюсь, чтобы дети понимали важность уважения к родителям, старшим, что семья – это самое святое, что есть у человека, и нужно помогать, поддерживать друг друга всегда и во всем».

За многолетний добросовестный труд в якутской энергосистеме Галине Валентиновне вручена Почетная грамота ПАО «Якутскэнерго». Поздравляем Галину Валентиновну с заслуженной наградой!