В самый романтический день года 14 февраля и 17 февраля «День всех влюбленных» состоится юбилейный сольный концерт ЭРХААНА «Тапталтан тыллыбыт ырыаларым». Вас ждет атмосфера нежности и искренних чувств… и конечно же рядом дорогой человек – все это сделает вечер ярким и незабываемым, превратит его в настоящий праздник любви!
Проведите самый чувственный вечер года в новом музыкальном салоне театра эстрады.
Место проведения: ул. Чайковского 2/2, Музыкальный салон «VERSAILLES»
Начало: 18:00 час.
Касса: 32-11-72
739 — 395
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В самый романтический день года 14 февраля и 17 февраля «День всех влюбленных» состоится юбилейный сольный концерт ЭРХААНА «Тапталтан тыллыбыт ырыаларым». Вас ждет атмосфера нежности и искренних чувств… и конечно же рядом дорогой человек – все это сделает вечер ярким и незабываемым, превратит его в настоящий праздник любви!
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Юбилейный сольный концерт Эрхаана «Тапталтан тыллыбыт ырыаларым»
В самый романтический день года 14 февраля и 17 февраля «День всех влюбленных» состоится юбилейный сольный концерт ЭРХААНА «Тапталтан тыллыбыт ырыаларым». Вас ждет атмосфера нежности и искренних чувств… и конечно же рядом дорогой человек – все это сделает вечер ярким и незабываемым, превратит его в настоящий праздник любви!
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