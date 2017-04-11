Юбилейный концерт инклюзивного танцевального ансамбля «Ил-Дэгэй»

14 апреля, в 17.00 приглашаем на юбилейный концерт «Мечта. Добро. Танец» первого в республике танцевального инклюзивного ансамбля «Ил-Дэгэй», владельца именной звезды двенадцатой величины в созвездии «Дева», обладателя Гран-при, лауреата, дипломанта международных и республиканских конкурсов, фестивалей.

В состав ансамбля входят более 70 детей, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, передвигающиеся на колясках.

Концерт состоится в КЦ СВФУ «Сергеляхские огни» и посвящен Году добра.

В программе:

— лучшие танцы из репертуара ансамбля «Ил-Дэгэй»;

— презентация клипа «Преодоление»;

— звезды якутской эстрады;

— интерактивная сказка «12 месяцев».

Организаторы: МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город «Якутск», ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития РС(Я), Республиканская детская общественная организация по поддержке детей с особенностями развития «Дети Солнечного Мира» РС (Я), КЦ СВФУ «Сергеляхские огни».

Билеты можно приобрести в кассе кинотеатра «Центральный» и у общественных распространителей. Цена билета 200 рублей. Телефон для справок 45-03-16, 42-30-07