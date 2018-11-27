Юбилейные вечера режиссера Александра Титигирова

С 21 по 24 ноября прошли юбилейные мероприятия, посвященные 50-летию главного режиссера Государственного театра юного зрителя, заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия) Александра Васильевича Титигирова.

Александр Васильевич известен далеко за пределами Республики и Российской Федерации, как сказочный режиссер для детей, так в 2007 году спектакль «Волшебные ягодки» получил Гран — при Всероссийского фестиваля для детей «Арлекин» в Санкт- Петербурге. А в 2010 году был признан лучшим детским режиссером России на этом же фестивале со спектаклем «Камень счастья» по легендам народов Севера.

22 ноября юные зрители посмотрели самый прославленный спектакль нашего театра «Камень счастья» по легендам народов Севера. Спектакль «Камень счастья» — обладатель самых престижных номинаций международных и российских фестивалей, ему рукоплескали в разных странах мира. В этом году спектакль отметил 10-летний юбилей, с большой благодарностью Александр Васильевич вручил актерам и руководству театра Благодарственные письма и памятные сувениры за бескорыстный труд и сохранение творческого уровня спектакля за такое продолжительное время.

Александр Васильевич не только ставит прекрасные сказки для детей, также он любит работать в разных театральных жанрах. Первое обращение Александра Титигирова к жанру моноспектакля — спектакль «Это Я – Эдит Пиаф!» c актрисой театра Изабеллой Егоровой по пьесе Нины Мазур был поставлен 2010 году. Спектакль посвящен жизни знаменитой французской певицы Эдит Пиаф. Она стала символом Франции, завоевала любовь миллионов зрителей. В 2010 году спектакль участвовал в Международной театральной Неделе молодежи Азии (г. Мумбай, Индия) по приглашению Международного театрального института ITI при ЮНЕСКО. 23 ноября переполненный зал зрителей увидел этот прекрасный моноспектакль. Вместе с героиней зрители горевали, рыдали, голодали, теряли близкого и родного человека, вместе попадались на обман, жестокость… Но через весь этот трудный до боли рассказ о своей судьбе Эдит несла в своем сердце Любовь! Её песни- это гимн любви! Любви к этой жестокой и в тоже время благодарной Жизни… Также 21 ноября в постановке Александра Титигирова зрители увидели еще один моноспектакль «Көтөбүн» З.Поповой, в главной роли которого играла Валентина Романова – Чыскыырай. Этот спектакль имел большой успех на фестивале моноспектаклей в Молдавии.

24 ноября на высокой ноте прошла премьера спектакля «Таптал баарын тухары…», современная трактовка по пьесе У. Шекспира «Ромео и Джульетта». В спектакле зрители не увидели классическую версию — это современная интерпретация, основой которой стали танцы и пластика с элементами якутской культуры. Это не романтическая поэма, а протест против ненависти и насилия. Актриса театра, отличник культуры РС(Я) Анна Флегонтова, сыгравшая Джульетту, сумела придать своей героине все очаровательные черты свойственные юным влюбленным, но особенно ярким было ее исполнение трагических сцен спектакля. Актер театра, Антон Ботаков сыграл роль Ромео с юношеской восторженностью и мечтательностью.

Все актеры выступили как одна команда, единый организм — живой, имеющий одно сердце и душу на всех участников. Пьеса Шекспира зазвучала по- новому для зрителей.

Еще раз искренне поздравляем нашего главного режиссера с Юбилеем! Желаем удачи, мира и процветания!