Юбилей выдающегося североведа академика Василия Роббека

6 января 2016 г. исполнилось 80 лет члену Академии наук РС(Я), выдающемуся ученому лингвисту, североведу, основателю и бессменному директору Института проблем малочисленных народов Севера СО РАН с 1992-по 2008 гг. Василию Афанасьевичу РОББЕКУ.

Благодаря Василию РОББЕКУ в мире широко и во всеуслышание заговорили о коренных малочисленных народах Севера, о перспективах социального, экономического, культурного, образовательного развития северян, о имеющихся трудностях и не решаемых проблемах в жизни северных народов и об их историческом будущем. Об этом узнали в разных концах Российской Федерации, в штаб-квартире ООН в г. Женева, Швейцария и в г. Нью-Йорке, США. Василий РОББЕК был одним из разработчиков проекта Декларации прав коренных народов мира, которая была утверждена Генеральной Ассамблеей ООН.

Генеральный секретарь ООН Кофи АННАН в своем докладе отметил роль Института проблем малочисленных народов Севера, возглавляемого Василием РОББЕКОМ, в общемировом развитии коренных народов в рамках первого Десятилетия коренных народов Мира. За семнадцать лет существования Института проблем малочисленных народов Севера под руководством Василия РОББЕКА были подготовлены множество конкретных предложений, перспективных программ, концепций по актуальным вопросам социально-экономического развития народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

(Из доклада Заместителя председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Андрея КРИВОШАПКИНА на научно-практической конференции «Научные основы устойчивого развития коренных народов Севера», посвященной 75-летию со дня рождения Василия РОББЕКА, 17 февраля 2012 года http://iltumen.ru/node/1683)

В Республике Саха (Якутия) запланированы мероприятия, посвященные юбилейной дате. Проект Программы мероприятий включает в себя научные, организационные мероприятия в г. Якутске, г. Среднеколымске и ряде сел Среднеколымского улуса.

Среди юбилейных мероприятий — круглый стол «Выдающийся северовед, академик с Севера» (г.Якутск), выездное заседание Координационного Совета Ассоциации коренных народов Севера Республики Саха (Якутия) (г.Среднеколымск), региональная научно-практическая конференция школьников (г.Среднеколымск) и ряд юбилейных мероприятий в Среднеколымском улусе (села Налимск, Хатыннах, Березовка). Также планируются мероприятия по увековечению памяти о Василии РОББЕКЕ, в частности планируется установить мемориальную доску в городе Якутске, на доме, где он жил.