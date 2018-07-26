Йога-тур на Мальдивах!

В современном мире человек находится в сумасшедшем круговороте ежеминутных дел и забот, направляя всю энергию на зарабатывание денег и другие рутинные хлопоты. И темпы жизни постоянно ускоряются, не давая возможности осознать и осмыслить необходимость восстановления этих энергий, что сказывается на здоровье и внутреннем самочувствии, прежде всего Женщины.
К сожалению, через время это приводит к состоянию стресса и хронической усталости. Но самое главное, в этих стремлениях человек забывает о себе и о своих истинных потребностях. В погоне за так называемым успехом большинство не замечают, как делают несчастными себя и своих близких людей. И если сейчас не остановиться, то жизнь пролетит незаметно… А состояние Счастья, которое является истинной потребностью каждого из нас, так и не ощутится.
Пришло время поставить всю суету на паузу и вырваться из круговорота повседневности! Позвольте Себе погрузиться в отдых на одном из самых райских мест на Планете, где голубые лагуны и коралловый песок, с Йога-туром на Мальдивах!
Только с 29 августа по 7 сентября 2018г.!
Вы совместите отдых и познакомитесь с сакральными практиками по Кундалини Йоге, которые помогут Вам выйти на новый уровень осознанной жизни!
Йога-путешествие поможет Вам:
— смотреть на жизнь и себя новым, более широким взглядом;
— избавиться от внутренних зажимов, обрести спокойствие и уверенность в себе;
— зарядиться позитивной, природной, глубокой и мощной энергией океана и почувствовать себя счастливым.
С помощью практик Кундалини Йоги Вы научитесь:
— использовать резервные энергии и восполнять утраченные ресурсы счастья, практикуя на океане специальные энергопрактики;
— омолаживать своё тело и укреплять здоровье, ощущать гармонию внутри себя, принимать и любить себя;
— открывать в себе творческое начало;
— выстраивать гармоничные отношения с самим собой и окружающим миром.
Помимо всего вышеперечисленного, Вас ожидают дайвинг, снорклинг, полеты с королевскими скатами, свидание с дельфинами, необитаемые острова и многое другое.
Стоимость тура ВСЕГО $925
А для детей до 7 лет — БЕСПЛАТНО, с 8 до 12 лет — 50% скидка.
В программу тура входит:
— проживание в Guest House;
— занятия по Кундалини Йога и медитации;
— завтраки, обеды и ужины;
— все Мальдивские налоги и сборы.
ВИЗА на Мальдивы НЕ нужна!!!
Данная программа по Кундалини Йоге подходит как для начинающих, так и для практикующих йогу. Уровень физической подготовки не важен.
А если Ты ещё не знаком с Кундалини Йогой, то приходи 29 июля с 11:00 до 13:00 на безоплатный мастер-классе по Кундалини Йоге (место уточняется).
Программу ведёт чарующая Йана-Авилина, автор Йога-путешествия, практик и преподаватель по Кундалини Йога.
Всё, что Вам нужно сделать — это позвонить по телефону: +79142736168
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.