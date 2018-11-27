Ытык-Кюель готовится принять сильнейших борцов-хапсагаистов республики

В эти выходные в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса пройдет XXVI Республиканский турнир по борьбе хапсагай памяти мастера спорта СССР по вольной борьбе, абсолютного чемпиона первых “Игр Манчаары” по борьбе хапсагай Владимира Петровича Андросова.

О важности проведения турнира и ее целях нам рассказал исполнительный директор Федерации борьбы хапсагай Алексей Егорович МОСТАХОВ:

“Этот турнир является одним из самых престижных в нашей республике. Мы проводим его уже в который раз, и с каждым годом я наблюдаю как растет количество участников. Это говорит о том, что национальные виды спорта развиваются и набирают популярность среди населения республики.

Основной целью, нынешнего турнира, является подготовка и отбор участников к предстоящему Кубку Федерации борьбы хапсагай, который пройдет с 15 по 16 декабря в п. Хандыга Томпонского улуса. В этом турнире весовые и возрастные категории будут такими же, как и в предстоящем кубке, так что команды смогут оценить подготовку своих спортсменов, которых они отобрали, и если появится возможность, то провести ротацию. Хорошую подготовку проводят команды Чурапчинского и Хангаласского улуса, они традиционно входят в число фаворитов и намерены добиться успеха в этом году. Команда из Татты постарается перед своими зрителями не стушеваться и показать отличную борьбу. Так что мы все в предвкушении зрелищных схваток на предстоящем турнире”, — рассказал нам Алексей Егорович.

Отметим, что победители турнира получат 10 тыс рублей, занявшие второе место – 8 тыс рублей, а за третье место – 5 тыс рублей. Также, во второй день соревнований, пройдут схватки по вольной борьбе, в весовых категориях, в которых выступал сам Владимир Андросов — до 65 и 70 кг.