ЫсыахТуймаады: из истории конного спорта Якутии

Одним из самых ярких и ожидаемых спортивных мероприятий национального праздника «ЫсыахТуймаады» являются конные скачки.

В Якутии конный спорт появился в середине 1940-х годов. До этого лошадей использовали как транспорт и тяговую силу, поэтому перед коневодамистояла четкая задача — вырастить выносливых, сильных и резвых лошадей. В 1935 году по Указу Совнаркома ЯАССР в Якутске были построены госконюшня и ипподром, а затем в 1937 году из Орловской области прибыли 10 жеребцов орловской породы для разведения и улучшения рабочих качеств местных лошадей. Так, появились первые помеси якутско-рысистых лошадей, выступающих на конных скачках.

В 1970-1980 годахв республику активно завозились лошади верховых пород — буденовские, донские и чистокровные английские. С тех пор скачки стали носить более современный вид — разыгрывался ряд традиционных призов, таких как «Дерби», «Критериум», «Вступительный», «Открытие», «Пробный», «ЯАССР».Со второй половины 2000 годов начали разыгрываться: Приз Президента Якутии, Председателя Правительства Якутии, Правительства Якутии, «ОКС», «Стерх», «Летний», «С. Аржакова», «Осенний Фаворит», «Главы города Якутска».

В настоящее время конный спорт интенсивно развивается. Ежегодно приобретаются высококлассные скакуны, рожденные в Европе и России.

Сегодня в республике функционируют более 20-ти ипподромов. В 2013 году реконструирован ипподром «Дьоьогой» в местности Ус Хатын, построена современная трибуна на 10 000 посадочных мест, реконструирована скаковая дорожка.

Все крупные скачки проводятся под эгидой Федерации конного спорта республики, созданной в 1997 году и возглавляемой Айсеном Николаевым. Также созданы Федерации конного спорта в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Намском, Нюрбинском, Таттинском, СунтарскомЧурапчинском, Верхневилюйском и Вилюйском улусах.

В первый день «ЫсыахаТуймаады – 2017», 24 июня, в 20.00 часов на ипподроме, в центре «Дьоьогой» №9традиционно пройдут национальные конные скачки «Дьоьогой курэ5э» на призы Главы ГО “город Якутск”.

Во второй день, 25 июня,в 18.00 часов лучшие скакуны примут участие вреспубликанских конных скачках на призы Главы Республики Саха (Якутия).

«Участники и зрители с нетерпение ждут это событие. На скачках на призы главы города Якутска будет порядка 40 участников, на призы Ил Дархана -уже свыше 60. Общий призовой фонд на призы главы города составит свыше 1 миллиона рублей, на призы Ил Дархана – 3 миллиона 700 тысяч рублей. Приходите, вас ждут очень зрелищные соревнования!», — призывает директор ипподрома, член Федерации конного спорта Якутии Александр КАПИТОНОВ.