Ысыах в Торонто соберет якутян из Канады и США

В этом году Ысыах-2018 Саха-Канадской ассоциации состоится 24 июня, в воскресенье в Sibbald Point Provincial Park, Toronto.

Будет примерно 50-60 якутян. В основном земляки из провинции Онтарио, будут гости из других провинций Канады и США.

Будет Осуохай, будут организованы национальные игры Мас Тардыhыы, Кылыы, Куобах и другие.

Главные задачи нашего Ысыаха:

— знакомство и укрепление связей между земляками;

— ознакомление молодежи и наших детей с древней культурой народа Саха.

Очень важно, что бы наши дети, родившиеся в Северной Америке, знали и не забывали свои корни и культуру.