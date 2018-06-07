Ысыах в Торонто соберет якутян из Канады и США

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В этом году Ысыах-2018 Саха-Канадской ассоциации состоится 24 июня, в воскресенье в Sibbald Point Provincial Park, Toronto.
В этом году Ысыах-2018 Саха-Канадской ассоциации состоится 24 июня, в воскресенье в Sibbald Point Provincial Park, Toronto.
Будет примерно 50-60 якутян. В основном земляки из провинции Онтарио, будут гости из других провинций Канады и США.
Будет Осуохай, будут организованы национальные игры Мас Тардыhыы, Кылыы, Куобах и другие.
Главные задачи нашего Ысыаха:
— знакомство и укрепление связей между земляками;
— ознакомление молодежи и наших детей с древней культурой народа Саха.
Очень важно, что бы наши дети, родившиеся в Северной Америке, знали и не забывали свои корни и культуру.
Источник: Оргкомитет.