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16 июня 2017, 17:48
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Ысыах в честь первого спикера якутского парламента Афанасия Илларионова

В парке культуры и отдыха «Урасалаах» в селе Туора-Кюель Хаяхсытского наслега Чурапчинского улуса 15 июня отметили национальный праздник – Ысыах, посвященный 75-летию со дня рождения заслуженного юриста Республики Саха (Якутия), Председателя Палаты Представителей Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) первого созыва Афанасия Петровича ИЛЛАРИОНОВА.

До начала торжественной части почетные гости посетили дом Афанасия Петровича и возложили цветы к мемориальной доске А.П. Илларионова.

В качестве почетных гостей Ысыах посетили Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председатель организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения А.П. Илларионова Александр Жирков, вице-спикер Ил ТумэнаВиктор Губарев, народные депутаты Республики Саха (Якутия) Елена Голомарева, Дмитрий Саввин, Василий Местников, Иван Макаров, Петр Аммосов, первый заместитель министра охраны природы Якутии Семен Яковлев, глава МР «Чурапчинский улус (район)» Андрей Ноговицын, председатель улусного Собрания Чурапчинского улуса Яков Оконешников, вдова Афанасия Петровича ИлларионоваВенера Егоровна, первый Председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия), заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный гражданин Чурапчинскогоулуса Дмитрий Миронов, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), глава Хаяхсытского наслега с 2005 по 2010 гг. Иван Филиппов, главы муниципальных образований Чурапчинского улуса.

Отрадно, что в этот юбилейный Ысыах приехали две дочери Афанасия Петровича и его близкие родственники, коллеги, соратники, друзья.

После того, как почётные гости расселись по местам, состоялся обряд очищения тюсюлгэ. Праздник начался с древнего ритуала – окропления огня и земли кумысом, благословения присутствующих и просьбы к Верхним Божествам послать всем благодать. В традициях у якутов принято встречать этим обрядом каждого гостя, приехавшего издалека. Якуты всегда угощают огонь, потому что огонь — дух природы, через огонь кормят и угощают своих богов и просят у них благополучия. Обряд благословения исполнил алгысчыт Валерий Герасимов.

Для обряда кумысопития от имени жителей Чурапчинского улуса на центральное тюсюлгэ пригласили главу МО «Хаяхсытский наслег» Василия Прудецкого. Кумыс — главное угощение покровителя Дьөһөгөй. Он является священным напитком для якутов. Кумыс, разлитый во время Ысыаха обладает особенной силой. По установленному обычаю народа сахаблагословеннныйчороон с кумысом должен первым поднять устроитель праздника ысыах. Кумысом угостили всех почётных гостей.

Далее для приветствия на сцену пригласили председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александра Жиркова, первого заместителя министра охраны природы Якутии Семена Яковлева, главу Чурапчинского улуса Андрея Ноговицына, вдову Афанасия Петровича Венеру Егоровну Илларионову, первого Председателя Конституционного суда Республики Саха (Якутия) Дмитрия Миронова, заслуженного работника сельского хозяйства Якутии Ивана Филиппова.

От имени администрации и жителей села Туора-КюельХаяхсытского наслега с национальным праздником поздравил глава Василий Прудецкий. Он отметил, что за короткое время, сплотившись всем улусом, наслегом сумели достойно подготовиться к проведению юбилейного ысыаха, посвященного 75-летию со дня рождения А.П. Илларионова.

Как известно, в родном селе Афанасия Петровича Илларионова шла активная подготовка к юбилейномуысыаху своего земляка. Так, состоялись субботники по выращиванию рассады и цветов, организованы мероприятия по озеленению и очистке территории. На обустройство парка и культуры выделены средства в размере 2,5 млн рублей по результатам трёхлетнего плана. Репетиционные мероприятия начались с 5 июня, на открытии задействованы более 150 человек, включая творческие и самодеятельные коллективы.

Также глава наслега отметил, в рамках реализации подпрограммы ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» — «Развитие газификации в сельской местности» в план мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, было занесено торжественное зажжение символического факела в ознаменование газификации с. Туора-Кюель. Работы начнутся с 1 июля 2017 года.

Далее глава вручил награды. Так, за особые заслуги перед Хаяхсытским наслегом знак высшей признательности жителей наслега присвоено звание «Почётный гражданин Хаяхсытского наслега» Оконешникову Николаю Афанасьевичу и Васильеву Семену Дмитриевичу. За многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность Почетной грамотой главы МО «Хаяхсытский наслег» награждена аптекарь Хаяхсытской участковой больницы им. Василия Божедонова Федулова Елена Дмитриевна.

В своем приветствии спикер якутского парламента Александр Жирков отметил, что Ысыах — древний ритуальный праздник народа саха, праздник единения Человека и Природы, встречи лета после долгой зимы. Это праздник, который отражает традиционную картину мира и мировоззрение саха, праздник, которого все с нетерпением ждут весь год для поклонения божествам айыы и духам природы для благодатной жизни. Также спикер подчеркнул, что Ысыах будет способствовать дальнейшему сохранению мирового культурного наследия, передаче подрастающему поколению духовного опыта, традиций, ценностей народа.

«В этом году Ысыах Туймаады и Ысыах Олонхо, который состоится г. Вилюйске, особо знаменательны – они пройдут в ознаменование 385-летия вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летия со дня образования Якутской Автономной Советской Социалистической Республики, 120-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля Максима Аммосова. Отрадно, что сегодняшний ысыах посвящён 75-летию со дня рождения залуженного юриста Республики Саха (Якутия), Председателя Палаты Представителей Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) первого созыва, поэта, переводчика Афанасия Петровича Илларионова», — подчеркнул спикер якутского парламента.

Вместе с тем, Александр Николаевич дал высокую оценку качеству строительных работ комплекса на местности «Урасалаах». «Сегодняшний национальный праздник на земле Афанасия Илларионова подтверждение тому, что Ысыах — уникальное духовное богатство народа саха, передающееся из поколения в поколение», — сказал Председатель Госсобрания.

От имени организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения А.П. Илларионова, спикер Александр Жирков поблагодарил главу Чурапчинского улуса Андрея Ноговицына и главу Хаяхсытского наслега Василия Прудецкого за слаженную работу и за содержательную программу праздничного дня.

Также спикер якутского парламента Александр Жирков от имени оргкомитета вручил букет цветов вдове Афанасия Петровича Венере Егоровне, напомнив всем, что Афанасий Илларионов готовил выпустить сборник стихов «Уунабын сибэкки дьөрбөтүн» («Дарю букет цветов») к 55-летнему юбилею, но ушел из жизни, так и не увидев свой сборник.

Далее за заслуги в области образования Республики Саха (Якутия) и вклад в обучение и воспитание учащихся, многолетний добросовестный труд Благодарственным письмом Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) награждена учитель английского языка Хаяхсытской средней общеобразовательной школы Филиппова Любовь. За заслуги в области социально-экономического развития республики Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) награжден ветеран труда, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) Иван Филиппов. Кроме того, от имени организационного комитета  по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения А.П. Илларионова, Хаяхсытской средней общеобразовательной школе был вручен сертификат, памятным знаком Ил Тумэна награжден глава Хаяхсытского наслега Василий Прудецкий. 

«Ысыах — упрочение связи поколений, возвращение людей к своим национальным истокам, имеющим консолидирующую силу, многонационального народа республики», – резюмировал спикер.

От имени руководителей Чурапчинского улуса, администрации, депутатов муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» с национальным праздником поздравил глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын. Он отметил, что улус богат своими историческими, материально-культурными памятниками, именно здесь родились видные общественно-политические деятели, ученые, деятели искусств.

Так как в улусе объявлен Год истории, многие Ысыахи наслегов проходят в ознаменование юбилейным датам выдающихся личностей. «Отрадно, что в знак уважения и глубокой признательности Хаяхсытский наслег проводит Ысыах, посвященный 75-летию со дня рождения залуженного юриста Республики Саха (Якутия), Председателя Палаты Представителей Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) первого созыва Афанасия Петровича Илларионова. Так, 16 июня в двух наслегах Чурапчинского улуса состоятся ысыахи, посвященные первому ученому лингвисту из народа саха, создателю якутской массовой письменности, автору первого якутского алфавита Семену Новгородову и известному тюркологу, заслуженному деятелю наук РСФСР, доктору филологических наук Евдокии Коркиной», — сообщил глава улуса.

Кроме того, Андрей Ноговицын отметил, что также состоятся юбилейные Ысыахи, посвященные 250-летию со дня образования Тёлёйского наслега, 100-летию со дня рождения художника, лауреата Государственной премии РСФСР имени И.Е. Репина Семена Пестерева, 125-летию со дня рождения известного якутского поэта, прозаика Яковлева Семена Степановича–ЭриликЭристиин. Он также подчеркнул, что благодаря сплоченности, активности, ответственности жителей удается проводить мероприятия республиканского масштаба на достойном уровне. Кроме того, глава улуса сказал, что в связи с юбилейными мероприятиями новые комплексы появились в Тёлёйском, Ожулунском, Хаяхсытском наслегах.

Отметим, по итогам конкурсного отбора муниципальных образований на право получения субсидии из государственного бюджета республики на софинансирование расходных обязательств, предусмотренных трёхлетними планами благоустройства территорий населенных пунктов Якутии, МО «Хаяхсытский наслег» выделена сумма в размере 4 млн 500 тыс. рублей. Средства направлены на работы по благоустройству, обустройству местности, где состоялся ысыах, и на строительство сквера им. А.П. Илларионова в с. Туора-КюельЧурапчинскогоулуса, на изготовление и установку памятника.

Глава улуса Андрей Ноговицын поблагодарил всех организаторов, участников торжественного открытия ысыаха за проведение достойного праздника. Далее за значительный вклад в социально-экономическое развитие Чурапчинского улуса и многолетний добросовестный труд глава наградил Почетным знаком «За заслуги перед районом ІІІ степени» ветерана сельскохозяйственного производства Илларионова Петра Петровича. Почетной грамотой муниципального образования с серебряным нагрудным знаком награжден директор Хаяхсытской средней общеобразовательной школы им. А.П. Илларионова Борисов Федор Игнатьевич.

Также с поздравительной речью выступили первый заместитель министра охраны природы Якутии Семен Яковлев, первый Председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия) Дмитрий Миронов, заслуженный работник сельского хозяйства Якутии Иван Филиппов.

От имени родных Афанасия Илларионова Венера Егоровна поблагодарила спикера Ил ТумэнаАлександра Жиркова, республиканский организационный комитет за вклад в увековечении его памяти. «Афанасия Петровича нет рядом с нами 20 лет, но благодаря каждому из вас, он живет вместе с нами. Сегодняшнийысыах показал, что жители Хаяхсытского наслега сильно сплотились, объединились и стали сильнее», — отметила она.

Как известно, Афанасий Петрович перевел на якутский язык «Персидские мотивы» Сергея Есенина, сонеты Расула Гамзатова, «Слово о полку Игореве». На его лирические стихи написано немало популярных, любимых народом песен.

Так, на Ысыахе было представлено театрализованное представление по мотивам первого русского литературного памятника «Слово о полку Игореве», основанное на переводе Афанасия Илларионова. Якутский вариант представлен артистами Государственного театра юного зрителя Республики Саха (Якутия) под руководством директора Матрены Павловой и художественного руководителя Алексея Павлова и главного режиссёра театра Александра Титигирова.

В завершение торжественной части Ысыаха почётные гости, жители Чурапчинского улуса станцевали праздничныйосуохай.

В рамках Ысыаха состоялись пять основных мероприятий, в том числе конкурс «Уунабын сибэкки дьөрбөтүн», посвященный песням и стихам А.П. Илларионова.

Затем спикер парламента Александр Жирков осмотрел местность, где будет построен сквер имени А.П. Илларионова. Далее почетные гости возложили цветы к памятнику воинам–землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также посетили музей истории наслега, действующий на базе Хаяхсытской средней общеобразовательной школы им. А.П. Илларионова.

Напомним, мероприятия, посвященные 75-летию со дня рождения А.П. Илларионова, запланированы на весь 2017 год. По плану республиканских мероприятий вечер памяти и проведение Дней Хаяхсытского наслега в г. Якутске намечается 6 декабря 2017 года.

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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Фотофакт Эксклюзив
Желток
15.06.2017

Дорохо-бохато! Какие часы носят VIP-якутяне?