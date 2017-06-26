Ысыах Туймаады: участники конкурса «Саламаат — 2017» представили свыше 40 блюд

Во время празднования Ысыаха Туймаады прошел традиционный конкурс национальных блюд «Саламаат — 2017».

В конкурсе приняли участие 8 предприятий общественного питания, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели.

«На участие в конкурсе было подано 13 заявок, однако, некоторые не смогли вовремя подготовить конкурсные блюда, поэтому приняли участие 8 предприятий общественного питания. На суд жюри кулинары представили свыше 40 разнообразных блюд якутской национальной кухни и кухонь народов Севера: саламаат, блюда из сохатины, зайчатины, дичи, мясные, рыбные, молочные блюда, выпечку, варенье, напитки и десерты. Конкурс еще раз показал разнообразие нашей северной кухни», — отмечает главный специалист отдела потребительского рынка Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска Наталья СЛЕПЦОВА.

Председателем жюри конкурсной комиссии выступила руководитель Ассоциации гостеприимства РС (Я) Татьяна ТЫМЫРОВА. В состав жюри вошли инициатор конкурса «Саламаат», заслуженный работник общественного питания РС (Я), высококвалифицированный повар ресторана «Тыгын Дархан» Анна АМОНОВА, начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска Ирина ГАРГАЧ, представитель общественной организации Надежда НОВГОРОДОВА.

Жюри оценивало вкусовые качества блюд, оформление, презентацию и оригинальность рецептов.

По итогам конкурса национальных блюд «Саламаат – 2017» победителями стали:

I место – Родовая кочевая община коренных малочисленных народов Севера имени Г.В. Дьячкова, денежный сертификат на сумму 15 000 рублей;

II место – АУ «Государственный цирк РС (Я)», денежный сертификат на сумму 10 000 рублей;

III место – кафе «Лена», директор Светлана Алексеева, денежный сертификат на сумму 5 000 рублей.