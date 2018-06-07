Ысыах Туймаады: Спортивные состязания «Игры предков»

23 июня с 14.00 часов на спортивной площадке местности «Yс Хатыҥ» начнутся спортивные состязания «Игры предков».
Состязания пройдут по четырем видам спорта: борьба хапсагай, якутские прыжки, перетягивание палки, северное троеборье.
Борьба хапсагай. Соревнования пройдут по двум возрастным категориям:
— мужчины 2000 года рождения и старше – до 75 кг, до 90 кг, свыше 90 кг.
— мужчины-ветераны 1978 года рождения и старше – до 75 кг, свыше 75 кг.
Соревнования носят личный характер и проводятся по действующим правилам борьбы «хапсагай» по олимпийском системе.
Победители и призеры награждаются ценными призами.
Якутские прыжки.К соревнованиям допускаются мужчины. Соревнования носят личный характер и проводятся по системе 3*3 (три прыжка «кылыы», три прыжка «ыстанга», три прыжка «куобах»). Каждому участнику дается три попытки.
Победители и призеры награждаются ценными призами.
Перетягивание палки. Соревнования проводятся по двум возрастным группам:
— мужчины 2000 года рождения и старше – до 70 кг, до 80 кг, свыше 80 кг.
— мужчины-ветераны 1978 года рождения и старше – до 75 кг, свыше 75 кг.
Соревнования носят личный характер и проводятся по действующим правилам соревнования по перетягиванию палки по олимпийской системе.
Победители и призеры награждаются ценными призами.
Северное троеборье. Соревнования проводятся по трем видам северного многоборья:
— северный тройной прыжок (две попытки);
— метание аркана на хорей (одна попытка);
— прыжки через нарты (одна попытка).
Принимают участие следующие возрастные группы:
— юноши, девушки 2000 года рождения и моложе;
— мужчины;
-женщины.
Победители и призеры награждаются ценными призами.
По всем видам соревнований допускаются спортсмены, прошедшие медосмотр, имеющие справку с визой врача и договор о страховании от несчастных случаев и травм.