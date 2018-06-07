Ысыах Туймаады: Спортивные состязания «Игры предков»

23 июня с 14.00 часов на спортивной площадке местности «Yс Хатыҥ» начнутся спортивные состязания «Игры предков».

Состязания пройдут по четырем видам спорта: борьба хапсагай, якутские прыжки, перетягивание палки, северное троеборье.

Борьба хапсагай. Соревнования пройдут по двум возрастным категориям:

— мужчины 2000 года рождения и старше – до 75 кг, до 90 кг, свыше 90 кг.

— мужчины-ветераны 1978 года рождения и старше – до 75 кг, свыше 75 кг.

Соревнования носят личный характер и проводятся по действующим правилам борьбы «хапсагай» по олимпийском системе.

Победители и призеры награждаются ценными призами.

Якутские прыжки.К соревнованиям допускаются мужчины. Соревнования носят личный характер и проводятся по системе 3*3 (три прыжка «кылыы», три прыжка «ыстанга», три прыжка «куобах»). Каждому участнику дается три попытки.

Победители и призеры награждаются ценными призами.

Перетягивание палки. Соревнования проводятся по двум возрастным группам:

— мужчины 2000 года рождения и старше – до 70 кг, до 80 кг, свыше 80 кг.

— мужчины-ветераны 1978 года рождения и старше – до 75 кг, свыше 75 кг.

Соревнования носят личный характер и проводятся по действующим правилам соревнования по перетягиванию палки по олимпийской системе.

Победители и призеры награждаются ценными призами.

Северное троеборье. Соревнования проводятся по трем видам северного многоборья:

— северный тройной прыжок (две попытки);

— метание аркана на хорей (одна попытка);

— прыжки через нарты (одна попытка).

Принимают участие следующие возрастные группы:

— юноши, девушки 2000 года рождения и моложе;

— мужчины;

-женщины.

Победители и призеры награждаются ценными призами.

По всем видам соревнований допускаются спортсмены, прошедшие медосмотр, имеющие справку с визой врача и договор о страховании от несчастных случаев и травм.