Ысыах Туймаады: Продолжается прием заявок на конкурс «Киэргэ – сир симэ5э»

На национальном празднике «Ысыах Туймаады-2018», в местности Ус Хатын, пройдет конкурс детских талантов и национальных костюмов «Киэргэ – сир симэ5э». К участию приглашаются все желающие.
Организаторами конкурса являются ООО «Киэргэ», ООО «Аврора» (магазин «Забава»), компания «Камелек».
Дата и время проведения: 23 июня, 16 час.
Место проведения: Ус Хатын, тусулгэ №29 «Киэргэ».
Конкурс проводится по направлениям:
— национальный костюм, дефиле,
— хореография (любое направление),
— вокальное исполнение,
— игра на национальных инструментах,
— художественное слово,
— оригинальный жанр.
Возрастные категории:
Бэби — от 3 до 6 лет включительно.
Дети — от 7 до 11 лет включительно.
Юниоры — от 12 до 16 лет включительно.
Участники конкурса:
Сольное и групповое исполнение в своей возрастной категории.
Номинации:
По каждому направлению конкурса определяются места: 1, 2, 3 места.
Гран-при конкурса присуждается абсолютному победителю.
Продолжительность выступлений:
Один номер — до 5 минут.
Каждый участник конкурса выступает в соответствии с утвержденным регламентом.
Регистрация участников:
Заявки на участие принимаются по электронной почте kierge@yandex.ru, по телефону 89246626139 (ватсап). В заявке указать возраст и имя участника, направление конкурса, контактный телефон. При себе иметь фонограмму на флешке. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 23 июня включительно!
Участие в конкурсе бесплатное.