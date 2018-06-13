Ысыах Туймаады: Продолжается прием заявок на конкурс «Киэргэ – сир симэ5э»

На национальном празднике «Ысыах Туймаады-2018», в местности Ус Хатын, пройдет конкурс детских талантов и национальных костюмов «Киэргэ – сир симэ5э». К участию приглашаются все желающие.

Организаторами конкурса являются ООО «Киэргэ», ООО «Аврора» (магазин «Забава»), компания «Камелек».

Дата и время проведения: 23 июня, 16 час.

Место проведения: Ус Хатын, тусулгэ №29 «Киэргэ».

Конкурс проводится по направлениям:

— национальный костюм, дефиле,

— хореография (любое направление),

— вокальное исполнение,

— игра на национальных инструментах,

— художественное слово,

— оригинальный жанр.

Возрастные категории:

Бэби — от 3 до 6 лет включительно.

Дети — от 7 до 11 лет включительно.

Юниоры — от 12 до 16 лет включительно.

Участники конкурса:

Сольное и групповое исполнение в своей возрастной категории.

Номинации:

По каждому направлению конкурса определяются места: 1, 2, 3 места.

Гран-при конкурса присуждается абсолютному победителю.

Продолжительность выступлений:

Один номер — до 5 минут.

Каждый участник конкурса выступает в соответствии с утвержденным регламентом.

Регистрация участников:

Заявки на участие принимаются по электронной почте kierge@yandex.ru, по телефону 89246626139 (ватсап). В заявке указать возраст и имя участника, направление конкурса, контактный телефон. При себе иметь фонограмму на флешке. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 23 июня включительно!

Участие в конкурсе бесплатное.