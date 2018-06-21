Ысыах Туймаады: приглашаем на конкурс детских талантов и национальных костюмов

В субботу, 23 июня с 16 часов на Ысыахе Туймаады состоится конкурс детских талантов и национальных костюмов «Киэргэ — сир симэ5э». Конкурс пройдет в местности Ус Хатын на туhулгэ № 29.

Организаторы и партнеры конкурса: ювелирная компания «Киэргэ», магазины «Забава», «Азбука», «Камелек».

Направления конкурса:национальный костюм, дефиле; хореография; вокальное исполнение; игра на национальных инструментах; художественное слово; оригинальный жанр.

Возрастные категории:

Бэби — от 3 до 6 лет.

Дети — от 7 до 11 лет.

Юниоры — от 12 до 16 лет.

Номинации:

По каждому направлению конкурса определяются 1, 2, 3 места.

Гран-при конкурса присуждается абсолютному победителю.

Регистрация участников:

Заявки на участие принимаются по электронной почте kierge@yandex.ru, по телефону 89246626139 (ватсап). В заявке указать возраст и имя участника, направление конкурса, контактный телефон. При себе иметь фонограмму на флешке.Заявки для участия в конкурсе принимаются до 23 июня включительно!

Участие в конкурсе бесплатное.