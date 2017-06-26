Ысыах Туймаады посетило более 180 тысяч человек

В местности Ус Хатын состоялась торжественная церемония закрытия Ысыаха Туймаады, который в этом году собрал около 180 тысяч гостей. Символ праздника Ытык Дуога был снят с сэргэ и передан на хранение в Дом Арчы.

Закрытие по традиции состоялось сразу после завершения последнего из состязаний Игр Дыгына. Как только Алексей Козлов из Усть-Янского улуса донес и уронил камень на отметке в 165 метров, гости освободили арену Центра кумысопития, чтобы алгысчыт провел завершающий обряд Ысыаха Туймаады.

В ходе красочного моления духов попросили благословить якутян на весь следующий год. «Уруй Айхал, Айхал Мичиль, Уруй Тускул!» — повторили за алгысчытом присутствующие.

Далее состоялись главные награждения Ысыаха. Команда Верхневилюйского улуса получила сертификат на 350 тысяч рублей за победу в конных скачках на Кубок главы Якутска, а молодой певец Станислав Иванов из Мегино-Кангаласского района — автомобиль за первое место в конкурсе запевал.

Машину выиграл и Егор Филиппов, ставший победителем Игр Дыгына во второй раз в карьере. По итогам двух дней изнурительных соревнований он стал лучшим среди 12 атлетов. Ближе всех к нему расположились Артём Варданян и Алексей Козлов.

После круга почета на «Хендай Солярис» Филиппов снял символ Ысыаха Туймаады с сэргэ и передал на хранение Дому Арчы до следующего года.

Отметим, что этот праздник запомнится помимо всего прочего установлением рекорда Гиннесса по самому большому количеству людей в национальной одежде. Согласно данным представителя Книги рекордов Гиннеса Правин Патела, в достижении приняло участие 16 626 человек.