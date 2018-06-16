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Культура & Образование
16 июня 2018, 20:50
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Ысыах Туймаады: «Киэргэ» приглашает на конкурс кузнецов

Якутские кузнецы возрождают древнюю технологию выплавки сырорудного железа. А поскольку ювелирное дело берет свои истоки с кузнечного ремесла, символично, что именно на тусулгэ ювелирной компании «Киэргэ» во время Ысыаха Туймаады  состоится конкурсная программа «Уус түһүлгэтэ» Союза кузнецов республики.

В преддверии национального праздника, на закате солнца 15 июня, в священной местности Ус Хатын мастера кузнечного дела продемонстрировали традиционный способ получения железа из руды, тем самым пропагандируя возрождение древней технологии выплавки железа. На тусулгэ «Киэргэ» представители Союза кузнецов под руководством народного мастера Романа Ильича Готовцева – Мындыр Уус воссоздали старинную плавильную печь из огнеупорных природных материалов, привезли намскую руду и старинные кузнечные инструменты.

В показательном процессе выплавки железа приняли участие ювелиры, ремесленники, кузнецы. Почетным гостем тусулгэ «Киэргэ» стал Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Александр Жирков, который принял непосредственное участие в процессе выплавки железа.

«Союз кузнецов ежегодно участвует в республиканском Ысыахе Олонхо. Нынче, впервые за последние пять лет, примем участие в Ысыахе Туймаады. Сегодня мы провели обрядовое торжество — показали старинный метод работы кузнецов. Из местной руды, добытой в Намском улусе, сейчас готовим якутские ножи для будущих победителей «Игр Дыгына – 2018».  Благодарим Управление культуры и духовного развития администрации Якутска, ювелирную компанию «Киэргэ» за активное сотрудничество и большой вклад в развитие кузнечного дела. Поздравляем всех якутян с наступающим национальным праздником и приглашаем 23 июня в местность Ус Хатын на тусулгэ № 29 Киэргэ», — сказал председатель Союза кузнецов Республики Саха (Якутия) Роман Готовцев.

23-24 июня пройдут три конкурсные программы «Уус түһүлгэтэ»: «Бастыҥ батыйа», «Сытыы быһах» и «Тыаһыыр хомус». В конкурсе примут участие порядка 20 кузнецов с различных уголков Якутии. Приглашаем горожан и гостей столицы провести незабываемый национальный праздник, насладиться традициями, культурой и искусством народа саха.

Источник: Ювелирная компания «Киэргэ».
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