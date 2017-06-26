Ысыах Туймаады: итоги III Республиканского конкурса «Хомус Куо – 2017»

Во время празднования юбилейного Ысыаха Туймаады прошел III республиканский конкурс «Хомус Куо». Организатором выступил музей и центр хомуса народов мира при поддержке управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска.

В конкурсе приняли участие 9 девушек, представлявших Вилюйский, Намский, Усть-Алданский, Усть-Янский, Сунтарский улусы и город Якутск.

Конкурс состоял из четырех этапов: визитка, игра на хомусе (традиционные приемы, импровизация по заданной теме), художественно-прикладное творчество на тему «Хомус».

Председателем жюри выступила заслуженная артистка РС (Я), хомусистка Альбина Дегтярева. В состав жюри вошли обладательница титула «Хомус Куо мира» Алиса Саввинова, обладательница титула «Хомус Интернет – 2009» Анна Саввина, хомусист — импровизатор Илья Жирков, обладатель гран-при республиканского конкурса хомусистов «Ытыс ымыыта – 2017» Эркин Алексеев и гость из Исландии Хаукур Свейнссон.

По результатам туров жюри выявило победителей по следующим номинациям:

«Хомус Куо – 2017» — Ирина Охлопкова, Усть-Алданский улус;

«Дьүрүскэн хомусчут» — Анастасия Петрова, город Якутск;

«Өбүгэ үгэhин утумнааччы» — Токуйаана Николаева, Вилюйский улус;

«Приз зрительских симпатий» — Сайаана Васильева, Усть-Янский улус;

«Кэскиллээх хомусчут» — Венера Николаева, город Якутск;

«Айар дьоҕурдаах хомусчут» — Сардаана Пахомова, Сунтарский улус.

«Впервые я приняла участие в конкурсе «Хомус Куо» в 2014 году, когда училась в 10 классе. Тогда, из-за отсутствия мастерства и опыта, я не удостоилась номинации. Сейчас я занимаюсь в ансамбле хомусистов Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова и провожу занятия для взрослых. В этом году к участию в конкурсе подошла более ответственно, начала готовиться заранее. Все участницы были достойны победы, каждая показала свой талант. Огромную благодарность выражаю организаторам конкурса, Управлению культуры и духовного развития, Окружной администрации города Якутска и, конечно, своему руководителю Аркадию Егорову», — говорит обладательница титула «Хомус Куо — 2017» Ирина Охлопкова.

Победителям и призерам конкурса вручены дипломы и подарки. Обладательница номинации «Хомус Куо – 2017» Ирина Охлопкова награждена сертификатом на приобретение туристической путевки и сертификатом на приобретение украшений от ювелирной фирмы «Киэргэ».

Также специальный приз был вручен от Пожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по РС (Я).