Ысыах Туймаады — без автомобильных пробок

За два дня Ысыах Туймаады посетило более 180 000 человек. Горожане и гости столицы были рады тому, что в этом году в местность Ус Хатын и обратно в город можно было добраться абсолютно спокойно и быстро. Причина тому, отсутствие автомобильных пробок на дорогах, которые в прежние годы омрачали праздничное настроение людей.

О том, как удалось избежать заторов и справиться с наболевшей проблемой, рассказал начальник Управления дорог Окружной администрации города Якутска Валерий Домотов.

Он сообщил, что эффективным методом устранения пробок в дни проведения Ысыаха Туймаады стало изменение режима работы светофоров. «Обычно непрерывный транспортный поток, движущийся в сторону местности Ус Хатын, не давал возможности выйти на основную магистраль автомобилям, следующим с примыкающих дорог. Поэтому в прошлом году было принято решение об изменении режима работы светофоров, а точнее, мигающих желтых. Поскольку практика показала себя с положительной стороны, было решено ее продолжить с учетом интенсивности движения и количества транспорта. Так, на перекрестке улицы Севастопольская и Автострады 50 лет Октября увеличили зеленый сигнал на 30 секунд, на следующем перекрестке – на 45 секунд, а на перекрестке улиц Можайского и Пилотов – на 1 минуту. За счет этого автомобили двигались не одним большим потоком, а умеренно, соблюдая дистанцию. До мкрн. Марха средняя скорость составляла 30-40 км в час, а далее уже прибавлялась скорость. На самом въезде в Ус Хатын наблюдались небольшие заторы, которые быстро устранялись», — рассказывает Валерий Домотов.

Чтобы избежать дорожных заторов на въезде в Ус Хатын, рядом с ипподромом «Дьеьегей» была организована дополнительная беспропускная парковка. «Все парковки были распределены одинаково, загруженности не было. Новая парковка, находящаяся рядом с ипподромом, разгрузила остальные, ведь многие приезжают на Ысыах Туймаады посмотреть конные скачки», — добавляет Валерий Домотов.

Отсутствие автомобильных пробок уменьшило количество нарушителей, выезжающих на обочины дорог. Также на каждом перекрестке дежурили сотрудники Госавтоинспекции.

Городские власти отмечают, что такая практика будет применяться и в последующие годы, и таким образом горожане и гости столицы смогут беспрепятственно добираться на всеми любимый национальный праздник Ысыах Туймаады.