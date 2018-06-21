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21 июня 2018, 9:40
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Программа «Ысыаха Туймаады-2018»

 ПРОГРАММА

Национального праздника

«ЫСЫАХ ТУЙМААДЫ-2018»


Местность: «Үс Хатыҥ»

Дата проведения: 23-24 июня 2018 года

 

23 ИЮНЯ

Время Название мероприятия

 

 Место
08:00 Оформление түhүлгэ улусов, округов, предприятий, землячеств. Түhүлгэ № 28 «Алаhа»

 
08:00

 

 «Арчы түһүлгэтэ» обряд очищения и благословления гостей. Алгыс. «Аан Аартык»  входная арка №1
08:00 «Аар Кудук чэрчи мас». Алгыс. Обряд очищения. Түhүлгэ №32 «Аар Кудук чэрчи мас»
11:30 Торжественное Открытие праздника «Ысыах Туймаады-2018». Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах»
14:00 «Улуу Туймааданы уруйдуубут» конкурс сказителей осуохай, посвященный 125-летию П.А.Ойунского. Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах»
14:00 «Өбүгэлэр оонньуулара» — «Игры предков»  состязание сильнейших и ловких. Түhүлгэ №11 «Спортивная площадка»
14:00 «Саргылаах саха – кылыһахтаах куолаһа» фестиваль исполнителей фольклорных жанров, посвященный 125-летию П.А.Ойунского. Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
14:00 «Саламаат–2018» конкурс якутской национальной кухни. Торговые ряды №31

 
14:00 «Ойуу-оһуор утума» выставка-ярмарка якутского традиционного художественного промысла и изобразительного искусства. Түhүлгэ №7«Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
14:00

 

 «Саха сайына, сайылыга» традиционные якутские обряды. Түhүлгэ №10 «Якутская усадьба»
14:00 «Алгыс арчылаах түһүлгэтэ» түhүлгэ народных целителей. Түhүлгэ №2 Центр «Встречи

Солнца»
14.00 «Уран тарбах удьуора» программа мастериц народного творчества. Түhүлгэ №2 Центр «Встречи

Солнца»
14:00  Юбилейная выставка — ярмарка ювелирной фирмы «Киэргэ», посвященная 25-летию со дня основания. Түһүлгэ № 29 «Киэргэ»
14:00 «Туймаада – доҕордоһуу биһигэ» концерт с участием детского творческого коллектива г.Улан-Батор, Монголия. Түhүлгэ №14 «Битии»
14:00 «Кэрэ эйгэ» творческий проект «ART-Муңха» АГИКИ для детей. «Оҕо-аймах түhүлгэтэ» №5
14:00 «Алгыстаах Аан Ийэ дойдуну айхаллыыбыт!» концерт фольклорного танцевального ансамбля «Махтал». Түһүлгэ №16 «Талба талаан»
14:00 «Үүнэ-сайда тур, Дьокуускай» праздничный концерт. Түhүлгэ №4 «Оһуохай»
14:00 «Уйгу-быйаҥ ырыата» концерт вокального женского ансамбля «Күндээрэ». Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
14:00 «Ыһыаҕы уруйдуур оҕо саас» праздничная программа центра эстетического воспитания детей «Айылгы». «Оҕо-аймах түhүлгэтэ» №5
14:00 «Кыл Саха алгыстаах дорҕооно» праздничный концерт, посвященный 25-летию оркестра национальных инструментов НТТ им.С.Зверева-Кыыл Уола. Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала»
14.00 «Хотугу сир кустуга» программа землячеств и народностей Севера. Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
14.00 «Бараммат барҕа баай» выставка-ярмарка «СахаЭкспоЦентр». Торговые ряды №31

«СахаЭкспоЦентр»
14:00 «Sakha Innovation-2018» выставка инновационных проектов и изобретений. Түhүлгэ №23 ГАУ «Технопарк «Якутия»
14:30 «Бастыҥ батыйа» «Уус түһүлгэтэ»  конкурсная программа Союза кузнецов РС(Я). Түһүлгэ № 29 «Киэргэ»
14:30 «Туос тойуга» праздничная программа мастеров с.Бярия, Усть-Алданский улус. Түһүлгэ №10 «Якутская усадьба»
14:30 «Хозяйка чума, сохрани свой очаг» фестиваль-конкурс национальной кухни народов Севера. Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
15:00 «Саха талба – мааны таҥаһа» конкурс якутской национальной одежды. Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала»
15:00 «Самаан сайыны уруйдуох» праздничная программа народного женского вокального ансамбля «Далбар» и народного хора «Арчы». Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
15:00 «Уйгу-быйаҥ ыһыаҕа» концерт участников художественной самодеятельности с.Бярия, Усть-Алданский улус. Түhүлгэ №4 «Оһуохай»
15:00 «Ытык ыһыах күнүн уруйдуох!» праздничная программа гостей Ысыаха Туймаады. Түhүлгэ №14 «Битии»
15:00 «Поют и танцуют дети Севера» фольклорный фестиваль. Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
15:30 «Толбоннурар уһун суһуох» детский конкурс. Түhүлгэ №7«Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
15:30 «Айыы сыдьаайа» праздничный концерт. «Оҕо-аймах түhүлгэтэ» №5
16:00 IV Фестиваль кумыса «Айыы аһа» — «Божественный напиток». Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
16:00 «Сылааһынан угуттуур олбох» народный конкурс мастериц. Түhүлгэ №2 Центр «Встречи

Солнца»
16:00 «Кылыһах» концерт мелодистки Анастасии Соловьевой и творческих коллективов Чурапчинского и Намского улусов. Түhүлгэ №4 «Оһуохай
16:00 «Үрүмэччи маҥан ат үчүгэйиэн баҕаһыан!»

выставка-смотр декоративно-прикладного искусства.

 Түhүлгэ №12 «Выставочный павильон «Симэх»
16:00 «Көтөллөр көмүс дорҕооннор» праздничная программа мелодистов и авторов-песенников. Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
16:00 «Ыһыаҕым ымыылаах ырыата» праздничная программа заслуженной артистки РС(Я) Анастасии Готовцевой. Түhүлгэ №14 «Битии»
16:00 «Зов земли Олонхо» гала-концерт Международного фольклорного фестиваля. Түһүлгэ №16 «Талба талаан»
16:00 «Кустук» конкурсно-игровая программа для детей. «Оҕо-аймах түhүлгэтэ» №5
16:00 «Хейро» долганские национальные праздничные обряды. Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
16:30 «Киэргэ — сир симэҕэ» детский конкурс талантов и якутской национальной одежды. Түһүлгэ № 29 «Киэргэ»
16:30 «Оҕо-аймах ыһыаҕа» праздничная программа

детского ансамбля «Бриллианты Якутии» под руководством заслуженной артистки РС(Я) Зои Соловьевой и заслуженного артиста РФ и РС(Я) Афанасия Соловьева.

 «Оҕо-аймах түhүлгэтэ» №5
16:30 «Игры предков народов Севера» фестиваль национальных игр. Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
17:00 «Дьөhөгөй оҕолорун оонньуулара» игры коневодов. Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
17:00 «Ыллыаҕын-туойуоҕун ыһыаҕы уруйдаан» концерт общественной организации «Айылхан». Түhүлгэ №4 «Oһуохай»
17:00 «Дуорай сахам ырыата» праздничный концерт. Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
17:00 «Хомус – дьиэ кэргэн биһигэ» конкурс семейных ансамблей. Түhүлгэ №7«Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
17:00 «Радость первой путины» русско-устьинский обрядовый ритуал. Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
17:30 «Сырдык сүүрээн» праздничная программа Народной артистки РС(Я) Екатерины Егоровой и Народного артиста РС(Я) Алексея Егорова. «Оҕо-аймах түhүлгэтэ» №5
17:30 «Дьиэрэй сахам ырыата» праздничная программа заслуженной артистки РС(Я) Вари Аманатовой. Түhүлгэ №14 «Битии»
18:00 Олонхо «Туйаарыма куо», посвященное 125-летию П.А.Ойунского. Түhүлгэ №4 «Оһуохай»
18:00 «Сырдык санаа кынаттанан» праздничный концерт ГВА «Туймаада». Түhүлгэ №6  «Ырыа –тойук кырдала»
18:00 «Көҥүл санаа» праздничная программа творческого объединения «Кыырай» под руководством заслуженной артистки РС(Я) Валентины Романовой-Чыскыырай. Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала»
18:00  «Үрүҥ көмүс кут» — «Серебряный вечер» благотворительный концерт с участием звезд эстрады. Түһүлгэ № 29  «Киэргэ»
18:00 «Ким доҕордоох – ол дьоллоох» праздничная программа творческих национальных объединений ДДН им.А.Е. Кулаковского. Түһүлгэ №16 «Талба талаан»
18:00 «Дыгын оонньуулара» — «Игры Дыгына» отборочные состязания сильнейших. Түhүлгэ №11 «Спортивная площадка»
18:00 «Круговые северные танцы» конкурс молодых запевал. Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
18:30 «Күн Өркөн – несущие тепло солнца» праздничный концерт ККиИ. Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
18:30 «Күллэринньик» конкурс веселых и находчивых в жанрах якутского фольклора. Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
19:00 «Алаас ырыата – күөрэгэй куо» концерт заслуженной артистки РС(Я) Алевтины Лукиновой

в сопровождении оркестра национальных инструментов НТТ им.С.Зверева-Кыыл уола.

 Түhүлгэ №6  «Ырыа тойук кырдала»
19:00 «Үрүҥ Тунаҕы уруйдуох!» праздничный концерт Алексея Потапова. Түhүлгэ №14 «Битии»
19:00 «Саха таҥаһын саҥа сүүрээнэ — Sakhaboxo style»

программа модельера-дизайнера Анжелики Кириллиной и виртуоза-хомусиста Дьүрүйээнэ.

 Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала»
19:30 «Кустук» конкурсно-игровая программа для детей. «Оҕо-аймах түhүлгэтэ» №5
20:00 «Сытыы быһах»  —  «Уус түһүлгэтэ»  конкурсная программа Союза кузнецов РС(Я). Түһүлгэ № 29 «Киэргэ»
20:00 «Ымыылаах ырыалаах ыччаттар» молодежная программа. Түhүлгэ №4 «Оһуохай»
20:00 «Дьүкээбил уотунан суһумнуур тапталлаах Халымам куората»  праздничный концерт, посвященный 375-летию города Среднеколымск. Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
20:00 «Дьөһөгөй күрэҕэ» конные скачки на призы Главы ГО «город Якутск». Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
20:00 «Дьүрүһүй, дьириһий, хомуһум» концерт солистов НТТ им.С.А.Зверева-Кыыл Уола Георгия Слепцова и Василены Шариной. Түhүлгэ №14 «Битии»
20:00 «Таптыыбын»  праздничный концерт Сахамина и Розалины и Ирэны Файрушиных. Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала»
20.00 «Круговые северные танцы» показательные выступления запевал. Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
20:30 «Дьоллоох оҕо саас» праздничная программа цирковой группы «САРО». «Оҕо-аймах түhүлгэтэ» №5
20:30 «Байҕал» этно-рок концерт. Түhүлгэ № 6 «Ырыа –тойук кырдала»
20:30 «Кутуллар кылыһах дорҕооно» концерт народной песни и тойук исполнителей из улусов. Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
21:00 «Кэрэ ырыа кэһиилэнэн» концертная программа артистов эстрады Далааны, Ники и Эрчимэ. Түhүлгэ №14 «Битии»
21:00 «Үүн, сырдаа, Сахам сирэ!» праздничная программа заслуженного артиста РС(Я) Дмитрия Михайлова и Марии Бурнашевой. Түhүлгэ №4 «Оһуохай»
21:00 «Истиий дуу…баяным ырыатын»  концертная программа баянистов и авторов песенников. Түhүлгэ №7«Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
21:00 «Дяландя» танцевальный этно-марафон. Түhүлгэ №30  «Северное сияние»
21:00 «Сайын тэтимэ» праздничный концерт Петра Кулаковского. Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала»
21:30 «Туймаада көмүс ымыылара» праздничная программа юношеского объединения «Автобус радости». «Оҕо-аймах түhүлгэтэ» №5
22:00 «Ытык ыһыах өрөгөйө» показ фильмов. Түhүлгэ №3 (внешний экран)
22:00 «Үрүҥ тунах ыһыахха» юбилейный концерт мелодиста Константина Мохначевского. Түhүлгэ №4 «Оһуохай»
22:00 «Аан дойду илдьитэ — Сайыына» праздничная программа заслуженной артистки РС(Я) Саины. Түhүлгэ №14 «Битии»
22:00 «Дьөһөгөйдүүн көтүтүү» праздничная программа виртуоза-хомусиста  Айсена Аммосова. Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала»
22:00 «Үрүҥ түүн – үҥкүү, битии» танцевальная программа. Түһүлгэ № 29 «Киэргэ»
23:00 «Ыhыах саргылаах түүнэ» праздничная программа. Түhүлгэ № 6 «Ырыа-тойук кырдала»
23:00

 

 «Дьол түһүлгэтэ» праздничная шоу-программа звезд эстрады. Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
23:00 «Көрбүтүм эйиигин ыһыахха» концерт заслуженной артистки РС(Я) Сахаи и заслуженного артиста РС(Я) Александра Бурнашева. Түhүлгэ №14 «Битии»
00:00 «Саха ыччатын саргылаах түһүлгэтэ» праздничная программа студии Антона Иванова «Добун». Түhүлгэ №14 «Битии»

 

24 ИЮНЯ

02:15 «Күнү көрсүү сиэрэ-туома» церемония встречи Солнца. Осуохай. Түhүлгэ №2 Центр «Встречи

Солнца»
09:00 «Аар Кудук чэрчи мас» алгыс. Обряд очищения. Түhүлгэ №32 «Аар Кудук чэрчи мас»
09:00 «Арчы түһүлгэтэ» обряд очищения и благословления. Алгыс. «Аан Аартык»  входная арка №1
10:00 «Үрүмэччи маҥан ат үчүгэйиэн баҕаһыан!»

выставка-смотр декоративно-прикладного искусства.

 Түhүлгэ №12 «Выставочный павильон «Симэх»
11:00 «Ойуу-оһуор утума» выставка-ярмарка якутского традиционного художественного промысла и изобразительного искусства. Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
11:00 «Көңүл оһуохай» осуохай, посвященный 125-летию П.А. Ойунского. Түhүлгэ №4 «Оһуохай»
11:00 «Сайыны уруйдаан» праздничная программа общественной организации «Эйгэ». Түhүлгэ №7  «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
11:00 «Саха сайына, сайылыга» традиционные якутские обряды. Түhүлгэ №10 Якутская усадьба
11:00 «Игры предков» фестиваль национальных игр народов Севера. Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
11:00 «Тыаһыыр хомус»  —  «Уус түһүлгэтэ»  конкурсная программа Союза кузнецов РС(Я). Түһүлгэ № 29 «Киэргэ»
11.00 «Бараммат барҕа баай» выставка-ярмарка «СахаЭкспоЦентр». Торговые ряды №31

«СахаЭкспоЦентр»
12:00 «Дыгын оонньуулара» — «Игры Дыгына». Финал. Түhүлгэ №3  Центр кумысопития «Тунах»
12:00 «Песни древней земли» фестиваль народных песен Севера. Түhүлгэ №30  «Северное сияние»
12:00 «Алгыс арчылаах түһүлгэтэ» түhүлгэ народных целителей. Түhүлгэ №2 Центр «Встречи

Солнца»
13:00 Гала-концерт победителей Всероссийского конкурса-фестиваля «Бриллиантовые нотки». Түhүлгэ №14 «Битии»
13:30 Олонхо «Туйаарыма куо», посвященное 125-летию П.А.Ойунского. Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
14:00 «Үрүмэччи маҥан ат үчүгэйиэн баҕаһыан!»

смотр-выставка декоративно-прикладного искусства.

 Түhүлгэ №12 «Выставочный павильон «Симэх»
14:00 «Самаан сайын» праздничная программа народного вокального ансамбля «Сайсары». Түһүлгэ №16 «Талба талаан»
15:00 «Ыччат ырыата» концерт творческой студии «Чыпчаал». Түһүлгэ №16 «Талба талаан»
16:00 Награждение победителей «Игры Дыгына».

Церемония закрытия «Ысыах Туймаады–2018».

 Түhүлгэ №3  Центр кумысопития «Тунах»
17:00 «Ытык сиргэ сүгүрүйүү» поклонение духу местности. Түhүлгэ №8 «Ытык сир»
18:00 Республиканские конные скачки на призы Главы РС(Я). Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»

 

Источник: якутск.рф.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Егор:
20.06.2018 в 17:00

Спасибо за подробную программу

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Михаил:
20.06.2018 в 17:41

Подробная программа. Спасибо.

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