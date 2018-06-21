Программа «Ысыаха Туймаады-2018»

ПРОГРАММА
Национального праздника
«ЫСЫАХ ТУЙМААДЫ-2018»
Местность: «Үс Хатыҥ»
Дата проведения: 23-24 июня 2018 года
23 ИЮНЯ
|Время
|Название мероприятия
|Место
|08:00
|Оформление түhүлгэ улусов, округов, предприятий, землячеств.
|Түhүлгэ № 28 «Алаhа»
|08:00
|«Арчы түһүлгэтэ» обряд очищения и благословления гостей. Алгыс.
|«Аан Аартык» входная арка №1
|08:00
|«Аар Кудук чэрчи мас». Алгыс. Обряд очищения.
|Түhүлгэ №32 «Аар Кудук чэрчи мас»
|11:30
|Торжественное Открытие праздника «Ысыах Туймаады-2018».
|Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах»
|14:00
|«Улуу Туймааданы уруйдуубут» конкурс сказителей осуохай, посвященный 125-летию П.А.Ойунского.
|Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах»
|14:00
|«Өбүгэлэр оонньуулара» — «Игры предков» состязание сильнейших и ловких.
|Түhүлгэ №11 «Спортивная площадка»
|14:00
|«Саргылаах саха – кылыһахтаах куолаһа» фестиваль исполнителей фольклорных жанров, посвященный 125-летию П.А.Ойунского.
|Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
|14:00
|«Саламаат–2018» конкурс якутской национальной кухни.
|Торговые ряды №31
|14:00
|«Ойуу-оһуор утума» выставка-ярмарка якутского традиционного художественного промысла и изобразительного искусства.
|Түhүлгэ №7«Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
|14:00
|«Саха сайына, сайылыга» традиционные якутские обряды.
|Түhүлгэ №10 «Якутская усадьба»
|14:00
|«Алгыс арчылаах түһүлгэтэ» түhүлгэ народных целителей.
|Түhүлгэ №2 Центр «Встречи
Солнца»
|14.00
|«Уран тарбах удьуора» программа мастериц народного творчества.
|Түhүлгэ №2 Центр «Встречи
Солнца»
|14:00
|Юбилейная выставка — ярмарка ювелирной фирмы «Киэргэ», посвященная 25-летию со дня основания.
|Түһүлгэ № 29 «Киэргэ»
|14:00
|«Туймаада – доҕордоһуу биһигэ» концерт с участием детского творческого коллектива г.Улан-Батор, Монголия.
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|14:00
|«Кэрэ эйгэ» творческий проект «ART-Муңха» АГИКИ для детей.
|«Оҕо-аймах түhүлгэтэ» №5
|14:00
|«Алгыстаах Аан Ийэ дойдуну айхаллыыбыт!» концерт фольклорного танцевального ансамбля «Махтал».
|Түһүлгэ №16 «Талба талаан»
|14:00
|«Үүнэ-сайда тур, Дьокуускай» праздничный концерт.
|Түhүлгэ №4 «Оһуохай»
|14:00
|«Уйгу-быйаҥ ырыата» концерт вокального женского ансамбля «Күндээрэ».
|Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
|14:00
|«Ыһыаҕы уруйдуур оҕо саас» праздничная программа центра эстетического воспитания детей «Айылгы».
|«Оҕо-аймах түhүлгэтэ» №5
|14:00
|«Кыл Саха алгыстаах дорҕооно» праздничный концерт, посвященный 25-летию оркестра национальных инструментов НТТ им.С.Зверева-Кыыл Уола.
|Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала»
|14.00
|«Хотугу сир кустуга» программа землячеств и народностей Севера.
|Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
|14.00
|«Бараммат барҕа баай» выставка-ярмарка «СахаЭкспоЦентр».
|Торговые ряды №31
«СахаЭкспоЦентр»
|14:00
|«Sakha Innovation-2018» выставка инновационных проектов и изобретений.
|Түhүлгэ №23 ГАУ «Технопарк «Якутия»
|14:30
|«Бастыҥ батыйа» — «Уус түһүлгэтэ» конкурсная программа Союза кузнецов РС(Я).
|Түһүлгэ № 29 «Киэргэ»
|14:30
|«Туос тойуга» праздничная программа мастеров с.Бярия, Усть-Алданский улус.
|Түһүлгэ №10 «Якутская усадьба»
|14:30
|«Хозяйка чума, сохрани свой очаг» фестиваль-конкурс национальной кухни народов Севера.
|Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
|15:00
|«Саха талба – мааны таҥаһа» конкурс якутской национальной одежды.
|Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала»
|15:00
|«Самаан сайыны уруйдуох» праздничная программа народного женского вокального ансамбля «Далбар» и народного хора «Арчы».
|Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
|15:00
|«Уйгу-быйаҥ ыһыаҕа» концерт участников художественной самодеятельности с.Бярия, Усть-Алданский улус.
|Түhүлгэ №4 «Оһуохай»
|15:00
|«Ытык ыһыах күнүн уруйдуох!» праздничная программа гостей Ысыаха Туймаады.
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|15:00
|«Поют и танцуют дети Севера» фольклорный фестиваль.
|Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
|15:30
|«Толбоннурар уһун суһуох» детский конкурс.
|Түhүлгэ №7«Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
|15:30
|«Айыы сыдьаайа» праздничный концерт.
|«Оҕо-аймах түhүлгэтэ» №5
|16:00
|IV Фестиваль кумыса «Айыы аһа» — «Божественный напиток».
|Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
|16:00
|«Сылааһынан угуттуур олбох» народный конкурс мастериц.
|Түhүлгэ №2 Центр «Встречи
Солнца»
|16:00
|«Кылыһах» концерт мелодистки Анастасии Соловьевой и творческих коллективов Чурапчинского и Намского улусов.
|Түhүлгэ №4 «Оһуохай
|16:00
|«Үрүмэччи маҥан ат үчүгэйиэн баҕаһыан!»
выставка-смотр декоративно-прикладного искусства.
|Түhүлгэ №12 «Выставочный павильон «Симэх»
|16:00
|«Көтөллөр көмүс дорҕооннор» праздничная программа мелодистов и авторов-песенников.
|Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
|16:00
|«Ыһыаҕым ымыылаах ырыата» праздничная программа заслуженной артистки РС(Я) Анастасии Готовцевой.
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|16:00
|«Зов земли Олонхо» гала-концерт Международного фольклорного фестиваля.
|Түһүлгэ №16 «Талба талаан»
|16:00
|«Кустук» конкурсно-игровая программа для детей.
|«Оҕо-аймах түhүлгэтэ» №5
|16:00
|«Хейро» долганские национальные праздничные обряды.
|Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
|16:30
|«Киэргэ — сир симэҕэ» детский конкурс талантов и якутской национальной одежды.
|Түһүлгэ № 29 «Киэргэ»
|16:30
|«Оҕо-аймах ыһыаҕа» праздничная программа
детского ансамбля «Бриллианты Якутии» под руководством заслуженной артистки РС(Я) Зои Соловьевой и заслуженного артиста РФ и РС(Я) Афанасия Соловьева.
|«Оҕо-аймах түhүлгэтэ» №5
|16:30
|«Игры предков народов Севера» фестиваль национальных игр.
|Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
|17:00
|«Дьөhөгөй оҕолорун оонньуулара» игры коневодов.
|Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
|17:00
|«Ыллыаҕын-туойуоҕун ыһыаҕы уруйдаан» концерт общественной организации «Айылхан».
|Түhүлгэ №4 «Oһуохай»
|17:00
|«Дуорай сахам ырыата» праздничный концерт.
|Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
|17:00
|«Хомус – дьиэ кэргэн биһигэ» конкурс семейных ансамблей.
|Түhүлгэ №7«Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
|17:00
|«Радость первой путины» русско-устьинский обрядовый ритуал.
|Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
|17:30
|«Сырдык сүүрээн» праздничная программа Народной артистки РС(Я) Екатерины Егоровой и Народного артиста РС(Я) Алексея Егорова.
|«Оҕо-аймах түhүлгэтэ» №5
|17:30
|«Дьиэрэй сахам ырыата» праздничная программа заслуженной артистки РС(Я) Вари Аманатовой.
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|18:00
|Олонхо «Туйаарыма куо», посвященное 125-летию П.А.Ойунского.
|Түhүлгэ №4 «Оһуохай»
|18:00
|«Сырдык санаа кынаттанан» праздничный концерт ГВА «Туймаада».
|Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
|18:00
|«Көҥүл санаа» праздничная программа творческого объединения «Кыырай» под руководством заслуженной артистки РС(Я) Валентины Романовой-Чыскыырай.
|Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала»
|18:00
|«Үрүҥ көмүс кут» — «Серебряный вечер» благотворительный концерт с участием звезд эстрады.
|Түһүлгэ № 29 «Киэргэ»
|18:00
|«Ким доҕордоох – ол дьоллоох» праздничная программа творческих национальных объединений ДДН им.А.Е. Кулаковского.
|Түһүлгэ №16 «Талба талаан»
|18:00
|«Дыгын оонньуулара» — «Игры Дыгына» отборочные состязания сильнейших.
|Түhүлгэ №11 «Спортивная площадка»
|18:00
|«Круговые северные танцы» конкурс молодых запевал.
|Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
|18:30
|«Күн Өркөн – несущие тепло солнца» праздничный концерт ККиИ.
|Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
|18:30
|«Күллэринньик» конкурс веселых и находчивых в жанрах якутского фольклора.
|Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
|19:00
|«Алаас ырыата – күөрэгэй куо» концерт заслуженной артистки РС(Я) Алевтины Лукиновой
в сопровождении оркестра национальных инструментов НТТ им.С.Зверева-Кыыл уола.
|Түhүлгэ №6 «Ырыа тойук кырдала»
|19:00
|«Үрүҥ Тунаҕы уруйдуох!» праздничный концерт Алексея Потапова.
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|19:00
|«Саха таҥаһын саҥа сүүрээнэ — Sakha—boxo style»
программа модельера-дизайнера Анжелики Кириллиной и виртуоза-хомусиста Дьүрүйээнэ.
|Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала»
|19:30
|«Кустук» конкурсно-игровая программа для детей.
|«Оҕо-аймах түhүлгэтэ» №5
|20:00
|«Сытыы быһах» — «Уус түһүлгэтэ» конкурсная программа Союза кузнецов РС(Я).
|Түһүлгэ № 29 «Киэргэ»
|20:00
|«Ымыылаах ырыалаах ыччаттар» молодежная программа.
|Түhүлгэ №4 «Оһуохай»
|20:00
|«Дьүкээбил уотунан суһумнуур тапталлаах Халымам куората» праздничный концерт, посвященный 375-летию города Среднеколымск.
|Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
|20:00
|«Дьөһөгөй күрэҕэ» конные скачки на призы Главы ГО «город Якутск».
|Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
|20:00
|«Дьүрүһүй, дьириһий, хомуһум» концерт солистов НТТ им.С.А.Зверева-Кыыл Уола Георгия Слепцова и Василены Шариной.
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|20:00
|«Таптыыбын» праздничный концерт Сахамина и Розалины и Ирэны Файрушиных.
|Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала»
|20.00
|«Круговые северные танцы» показательные выступления запевал.
|Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
|20:30
|«Дьоллоох оҕо саас» праздничная программа цирковой группы «САРО».
|«Оҕо-аймах түhүлгэтэ» №5
|20:30
|«Байҕал» этно-рок концерт.
|Түhүлгэ № 6 «Ырыа –тойук кырдала»
|20:30
|«Кутуллар кылыһах дорҕооно» концерт народной песни и тойук исполнителей из улусов.
|Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
|21:00
|«Кэрэ ырыа кэһиилэнэн» концертная программа артистов эстрады Далааны, Ники и Эрчимэ.
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|21:00
|«Үүн, сырдаа, Сахам сирэ!» праздничная программа заслуженного артиста РС(Я) Дмитрия Михайлова и Марии Бурнашевой.
|Түhүлгэ №4 «Оһуохай»
|21:00
|«Истиий дуу…баяным ырыатын» концертная программа баянистов и авторов песенников.
|Түhүлгэ №7«Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
|21:00
|«Дяландя» танцевальный этно-марафон.
|Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
|21:00
|«Сайын тэтимэ» праздничный концерт Петра Кулаковского.
|Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала»
|21:30
|«Туймаада көмүс ымыылара» праздничная программа юношеского объединения «Автобус радости».
|«Оҕо-аймах түhүлгэтэ» №5
|22:00
|«Ытык ыһыах өрөгөйө» показ фильмов.
|Түhүлгэ №3 (внешний экран)
|22:00
|«Үрүҥ тунах ыһыахха» юбилейный концерт мелодиста Константина Мохначевского.
|Түhүлгэ №4 «Оһуохай»
|22:00
|«Аан дойду илдьитэ — Сайыына» праздничная программа заслуженной артистки РС(Я) Саины.
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|22:00
|«Дьөһөгөйдүүн көтүтүү» праздничная программа виртуоза-хомусиста Айсена Аммосова.
|Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала»
|22:00
|«Үрүҥ түүн – үҥкүү, битии» танцевальная программа.
|Түһүлгэ № 29 «Киэргэ»
|23:00
|«Ыhыах саргылаах түүнэ» праздничная программа.
|Түhүлгэ № 6 «Ырыа-тойук кырдала»
|23:00
|«Дьол түһүлгэтэ» праздничная шоу-программа звезд эстрады.
|Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
|23:00
|«Көрбүтүм эйиигин ыһыахха» концерт заслуженной артистки РС(Я) Сахаи и заслуженного артиста РС(Я) Александра Бурнашева.
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|00:00
|«Саха ыччатын саргылаах түһүлгэтэ» праздничная программа студии Антона Иванова «Добун».
|Түhүлгэ №14 «Битии»
24 ИЮНЯ
|02:15
|«Күнү көрсүү сиэрэ-туома» церемония встречи Солнца. Осуохай.
|Түhүлгэ №2 Центр «Встречи
Солнца»
|09:00
|«Аар Кудук чэрчи мас» алгыс. Обряд очищения.
|Түhүлгэ №32 «Аар Кудук чэрчи мас»
|09:00
|«Арчы түһүлгэтэ» обряд очищения и благословления. Алгыс.
|«Аан Аартык» входная арка №1
|10:00
|«Үрүмэччи маҥан ат үчүгэйиэн баҕаһыан!»
выставка-смотр декоративно-прикладного искусства.
|Түhүлгэ №12 «Выставочный павильон «Симэх»
|11:00
|«Ойуу-оһуор утума» выставка-ярмарка якутского традиционного художественного промысла и изобразительного искусства.
|Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
|11:00
|«Көңүл оһуохай» осуохай, посвященный 125-летию П.А. Ойунского.
|Түhүлгэ №4 «Оһуохай»
|11:00
|«Сайыны уруйдаан» праздничная программа общественной организации «Эйгэ».
|Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
|11:00
|«Саха сайына, сайылыга» традиционные якутские обряды.
|Түhүлгэ №10 Якутская усадьба
|11:00
|«Игры предков» фестиваль национальных игр народов Севера.
|Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
|11:00
|«Тыаһыыр хомус» — «Уус түһүлгэтэ» конкурсная программа Союза кузнецов РС(Я).
|Түһүлгэ № 29 «Киэргэ»
|11.00
|«Бараммат барҕа баай» выставка-ярмарка «СахаЭкспоЦентр».
|Торговые ряды №31
«СахаЭкспоЦентр»
|12:00
|«Дыгын оонньуулара» — «Игры Дыгына». Финал.
|Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах»
|12:00
|«Песни древней земли» фестиваль народных песен Севера.
|Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
|12:00
|«Алгыс арчылаах түһүлгэтэ» түhүлгэ народных целителей.
|Түhүлгэ №2 Центр «Встречи
Солнца»
|13:00
|Гала-концерт победителей Всероссийского конкурса-фестиваля «Бриллиантовые нотки».
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|13:30
|Олонхо «Туйаарыма куо», посвященное 125-летию П.А.Ойунского.
|Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
|14:00
|«Үрүмэччи маҥан ат үчүгэйиэн баҕаһыан!»
смотр-выставка декоративно-прикладного искусства.
|Түhүлгэ №12 «Выставочный павильон «Симэх»
|14:00
|«Самаан сайын» праздничная программа народного вокального ансамбля «Сайсары».
|Түһүлгэ №16 «Талба талаан»
|15:00
|«Ыччат ырыата» концерт творческой студии «Чыпчаал».
|Түһүлгэ №16 «Талба талаан»
|16:00
|Награждение победителей «Игры Дыгына».
Церемония закрытия «Ысыах Туймаады–2018».
|Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах»
|17:00
|«Ытык сиргэ сүгүрүйүү» поклонение духу местности.
|Түhүлгэ №8 «Ытык сир»
|18:00
|Республиканские конные скачки на призы Главы РС(Я).
|Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
Источник: якутск.рф.
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