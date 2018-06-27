 Ысыах Туймаады-2018 посетили свыше 190 тысяч человек

В Якутске завершился самый масштабный в России национальный праздник Ысыах Туймаады-2018. В этом году он проводился в 21-й раз на местности Ус Хатын.

Торжественное открытие традиционно прошло в Центре кумысопития «Тунах». В театрализованном представлении приняли участие более 1 200 человек, в том числе 17 взрослых и 8 детских коллективов.

После торжественного открытия гости праздника могли насладиться обширной концертной программой, принять участие в различных конкурсах, а также наблюдать за зрелищными спортивными мероприятиями.

В этом году ритуально-обрядовыми действиями руководила режиссерская группа в составе 50 человек. Главный режиссер – заслуженный работник культуры РФ, заслуженный артист РС (Я) Афанасий Семенович Федоров, консультант – доктор исторических наук Екатерина Назаровна Романова, главный хореограф-постановщик – отличник культуры РС (Я), отличник молодежной политики РС (Я) Станислав Николаевич Степанов, главный художник-сценограф – отличник культуры РС (Я) Екатерина Ефимовна Шапошникова.

Организационной работой на ысыахе руководил штаб Управления культуры в составе 19 рабочих групп. В местности Ус Хатын было организовано 19 сценических площадок, состоялись 111 программ, в том числе 9 обрядово-ритуальных программ, 9 выставочно-презентационных экспозиций, 20 конкурсов и фестивалей, 64 концертные программы, 5 спортивно-зрелищных мероприятий, 9 детских программ, 263 тюсюлгэ предприятий и землячеств. В концертной программе ысыаха приняли участие гости из Монголии, Турции, Тывы, Красноярского края.

В конных скачках на призы Ил Дархана приняли участие 19 скакунов из 8 улусов и города Якутска. Всего было проведено 6 забегов на дистанциях 800 м, 2400 м, 1000 м, 1200 м, 1600 м, 3200 м. Главный приз в 1 200 000 рублей достался жеребцу Форлан (Амгинский улус), тренер — Анатолий Баишев.

По итогам конкурса «Осуохай», посвященного к 125-летию П.А. Ойунского, по решению жюри из 29 финалистов поэтов-сказителей, победителем и обладателем гран-при конкурса – автомашины от компании ООО «Туесок» стала Матрена Порядина — Кун Кыыhа (Таттинский улус).

Первое место и приз — телевизор от компании «Сибойл» получила Айталина Мойтохонова (Верхневилюйский улус), второе место занял Руф Гаврильев (Нюрбинский улус), ему вручили морозильную камеру от спонсора «Сбербанк», и третье место занял Валентин Хорунов (Намский улус) – приз телевизор от Сбербанка.

В самом ожидаемом и зрелищном спортивном состязании «Игры Дыгына» спортсмены на протяжении двух дней выясняли, кто из них самый сильный, меткий и ловкий. По результатам соревнований на втором месте — Николай Матаннанов (Таттинский улус), получивший приз — квадроцикл от Федерации национального многоборья РС (Я). На третьем месте — сенсация этого турнира 18-летний многоборец Айсен Ботуев (Верхневилюйский район), его приз — мотоцикл от ООО «Цикл».

Победитель «Игр Дыгына-2018» Егор Филиппов (Хангаласский улус) стал обладателем нового автомобиля NISSAN TERRANO, также 10 кг чая «Боотур» от компании «Саха чай». Призерам «Игр Дыгына» были вручены якутские ножи, изготовленные народными якутскими мастерами.

Ысыах Туймаады является одним из самых ярких событий культурной жизни страны и с каждым годом собирает все больше гостей и участников не только из регионов России, но и зарубежных стран. В этом году праздник посетили гости из 13 стран и 12 российских городов. В освещении ысыаха приняли участие свыше 200 представителей СМИ, в том числе федеральные телеканалы, такие как Первый канал (программа «Поехали»), «Пятница» (программа «Орел и решка»), Россия 1 (программа «Утро России»), а также иностранные журналисты.

Отметим, что в этом году Ысыах Туймаады посетили свыше 190 тысяч человек.

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