Ысыах Туймаады — 2018 будут транслировать в прямом эфире

В этом году жители республики вновь смогут насладится прямой трансляцией главного национального праздника «Ысыах Туймаады – 2018». Напомним, что в прошлом году до местности «Yс Хатыҥ» компанией «Ростелеком» проложена оптоволоконная сеть, которая позволила НВК «Саха» транслировать церемонию открытия и спортивные состязания в прямом эфире.

«В этом году мы планируем работать по такому же принципу, что и в прошлый раз. На сегодня наши технические возможности могут обеспечить трансляцию не только церемонию открытия ысыаха и спортивные соревнования, но и церемонию встречи солнца, кумысопития и другие культурно-обрядовые мероприятия» — поделился начальник Управления внедрения информационных технологий и муниципальных услуг Окружной администрации города Якутска Алексей СЕМЁНОВ.

Одним из новшеств в организации праздника станет установка камер видеонаблюдения в местности ««Yс Хатыҥ». Так, по словам Алексея Семёнова, камеры будут установлены в местах большого скопления людей: «Планируем установить камеры видеонаблюдения на контрольно-пропускных пунктах, где большая проходимость людей и машин. Установка камер видеонаблюдения значительно повысит уровень общественного правопорядка и обеспечит безопасность граждан».

Известно, что резкое увеличение количества людей, находящихся в одном месте дает сбои мобильной сети и интернета. Для решения этой проблемы операторы сотовой связи планируют установку дополнительных мобильных станций, что позволит повысить пропускную способность мобильной связи.