«Ысыах Туймаады-2017»: совещание по организации торговли и горячего питания

К сведению предпринимателей г. Якутска: О проведении совещания по организации торговли и горячего питания во время «Ысыаха Туймаады-2017»

В Большом зале Окружной администрации г. Якутска 20 июня в 11.30 состоится совещание по организации торговли и горячего питания во время проведения национального праздника «Ысыах Туймаады-2017» в местности Ус Хатын.

Совещание пройдет под руководством заместителя главы г. Якутска Петра ЕФРЕМОВА. Будет представлена информация от представителей Управления Роспотребнадзора, МУ МВД РФ «Якутское», департамента ветеринарии РС (Я), отдела надзорной деятельности по городу Якутску.

Информацию о пресечения несанкционированной торговли на территории «Ус Хатын» в период проведения национального праздника «Ысыах Туймаады-2017» представит также Административная комиссия Окружной администрации г. Якутска.