Ысыах, посвященный 50-летию газификации Якутии, объединил газовиков

21 июня в живописной местности Ус Хатын состоялся национальный праздник Ысыах АО «Сахатранснефтегаз».

Ысыах посвящен главному событию 2017 года — 50-летию газификации Якутии. Почетными гостями юбилейного Ысыаха были ветераны газовой отрасли. В этот благословенный день работников крупной нефтегазовой компании республики поздравили первый заместитель председателя Правительства республики Алексей Колодезников, министр промышленности Андрей Панов, председатель совета директоров компании Александр Ноговицын.



С приветственным словом перед коллективом выступил генеральный директор предприятия Иван Макаров.

Дорогие коллеги, почетные гости, ветераны газовой отрасли! Сегодня, в день национального праздника Ысыах, мы собрались, чтобы вместе отметить приход благодатного лета и 50-летний юбилей газификации республики. Полвека назад в экстремальных условиях Крайнего Севера был проложен магистральный газопровод, газифицированы города и районы на вечной мерзлоте. Мы гордимся тем, что впервые в мировой практике был проложен подводный переход магистрального газопровода по дну одной из крупнейших рек мира на Севере. На каждом этапе подачи природного газа: добыче, транспортировке, обслуживании и строительству газопроводов — стоит титанический ваш труд, уважаемые коллеги. Именно вы, люди труда, вершите историю развития нефтегазовой отрасли в Якутии. Благодаря вашему неустанному труду население на Крайнем Севере получает бесперебойное и надежное тепло природного газа, — сказал Иван Константинович.

Отметив заслуги работников газового предприятия, генеральный директор вручил дипломы и медали лучшим рабочим, победителям конкурса проессионального мастерства «Лучший по профессии» 2017 года. К слову, конкурс проводится ежегодно по девяти профильным профессиям, где принимают участие более двухсот работников предприятия. «Сахатранснефтегаз» богат, прежде всего, своими работниками. И было очень символично, что юбилейный Ысыах начат с чествования героев труда.

Работники в этот день получили благословение Алгыс Уйбаана, зарядившись на многие лета живительной энергией якутского Алгыс. На праздник встречи лета приехали со всех подразделений и улусных эксплуатационных газовых участков. Каждый коллектив украсил Тюсюлгэ, выставил национальные якутские блюда. Работники в этот день, как положено, пришли в национальных одеждах.

Кульминацией юбилейного Ысыаха стала установка юбилейного Сэргэ в центре тюсюлгэ АО «Сахатранснефтегаза». В установлении символа счастья и благополучия — сэргэ — приняли участие почетные гости и работники компании. По традиции Сэргэ торжественно установлен с благословения Алгысчыта.

Какой же ысыах без конкурсов и спортивных состязаний? Любители ысыаха поболели за своих самых сильных, ловких и быстрых коллег. Отметим, Федора Сотникова, занявшего сразу два первых места: по бегу на 400 м. и национальным прыжкам.

Самым зрелищным видом национального спорта был перенос камня. В итоге самым сильным богатырем оказался Ариан Гоголев.

Мужскую профессию осваивают и успешно работают в нефтегазовом предприятии прекрасные девушки. В этот торжественный день состоялся конкурс красоты, таланта и интеллекта среди самых красивых девушек компании.

Восемь девушек представили на суд жюри и зрителей умение говорить, держаться на сцене, показали творчество и способности, и, конечно, красоту национальных костюмов. В итоге, после жарких споров членов жюри и болельщиков, титул «Кэрэ Куо» достался маркшейдеру Анастасии Семеновой.

Мы же, в свою очередь, с удовлетворением отметим, что юбилейный Ысыах работников АО «Сахатранснефтегаз» прошел на высоком организационном уровне. Несомненно — Алгыс Ысыаха придал силы для дальнейшей работы во имя благосостояния жителей республики.