Ысыах Олонхо: власти для расследования пожара обратились к ясновидящей

Спустя 12 часов после пожара в местности Хомустах под Вилюйском начали новое строительство.

«Блокнот Якутск» сообщал, что в воскресенье, 18 июня, примерно в 6.45 было обнаружено возгорание урасы Ил Тумэна, построенной к празднованию Ысыаха Олонхо. Глава Вилюйского района Сергей Винокуров тогда заявил изданию, что речь идет об умышленном поджоге. Вилюйчане уже приступили к возведению новой урасы. Празднование Ысыаха Олонхо начнется 28 июня.

Сергей Винокуров рассказал «Блокноту Якутска»:

— Пожаром в Хомустахе сейчас занимается полиция. Это уже их вопрос. Мы вчера расчистили площадку от пепелища и вечером начали строить новую урасу. Прежняя была изнутри украшена ручной резьбой. Новая, конечно, будет попроще — времени нет. Но все равно постараемся сделать ее достойной.

— Версия поджога нашла свое подтверждение?

— Я в ней не сомневаюсь. У нас есть очень известная шаманка Галина Карбаканова. К ней обращаются, когда, к примеру, утопленников ищут, женщина пользуется большим уважением у вилюйчан. Так вот ясновидящая тоже сказала, что урасу Ил Тумэна подожгли.