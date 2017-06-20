АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
20
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.96
 64.86
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20.06.2017, 11:51
Республика
Анонс
Сахатранснефтегаз: режим работы «Единого окна» в праздничные дни
20.06.2017, 11:43
Политика
Резонанс
Названо имя вероятного будущего главы ЦИК Якутии
20.06.2017, 11:38
Красота & Здоровье
«Камелек»: Обзор посуды из летней коллекции
20.06.2017, 11:27
Общество
Резонанс
В Якутске власти ищут девушку, спасшую ребенка от «овощника»
20.06.2017, 11:17
Культура & Образование
Афиша
23 и 24 июня: Вечеринки в «Европа клуб»
20.06.2017, 11:09
Столица
Анонс
О движении маршрутных автобусов 24 и 25 июня до местности Ус Хатын
20.06.2017, 10:38
Политика
Резонанс
В Якутске решена судьба фуд-корта у еврейского кладбища
20.06.2017, 10:30
Происшествия
Резонанс
Ысыах Олонхо: власти для расследования пожара обратились к ясновидящей
20.06.2017, 10:10
Республика
В Якутии оштрафована администрация муниципалитета
20.06.2017, 10:00
Экономика
«Камелек» объявляет АКЦИЮ «Камелек-Ысыах-2017»
20.06.2017, 9:59
Происшествия
Резонанс
Экс-глава Ленского района отправляется по этапу
20.06.2017, 9:54
Происшествия
Резонанс
В Якутске оскандаливщийся «овощник» заключен под стражу
20.06.2017, 9:46
Происшествия
Расхитители электроэнергии нанесли Якутскэнерго ущерб на 38 млн рублей
20.06.2017, 9:42
Столица
Анонс
Во время Ысыаха Туймаады продажа алкоголя запрещена
20.06.2017, 8:57
Экономика
Салон модной женской одежды mvm объявляет «Белую ночь» распродаж!
20.06.2017, 8:44
Происшествия
В Сунтарском улусе сгорел дом
20.06.2017, 8:38
Красота & Здоровье
Молодо — не зелено. Жить только работой было бы скучно
20.06.2017, 8:27
Красота & Здоровье
Записки главврача. Кадры по-прежнему решают все
20.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 20 июня 2017, вторник
19.06.2017, 23:10
Культура & Образование
Стоп «Кадр»!
19.06.2017, 18:56
Столица
В Мархе открылась ярмарка сельхозтоваров
19.06.2017, 18:49
Культура & Образование
Позитив
Якутский школьник стал дважды 100-балльником
19.06.2017, 18:47
Республика
Высокий IV класс пожарной опасности лесов на территории 3-х районов
19.06.2017, 18:38
Культура & Образование
«Ысыах-2017» в Коломенском собрал десять тысяч гостей
19.06.2017, 17:55
Культура & Образование
Позитив
Инклюзивный ансамбль хомусистов  стал лауреатом I степени в Сочи
19.06.2017, 17:49
Происшествия
Водители наказаны за падение пассажиров в салонах их автобусов
19.06.2017, 17:43
Столица
Антонина Кычкина: «Дети – это приоритет, это главное, это будущее»
19.06.2017, 17:27
Столица
Позитив
Энергетики отремонтировали дорогу, ведущую к Якутской ГРЭС
19.06.2017, 17:25
Столица
Анонс
20 июня предстоят временные ограничения электроснабжения в Якутске
19.06.2017, 17:21
Культура & Образование
Любые задачи по плечу!
19.06.2017, 17:15
Столица
Назначена дата выборов мэра Якутска
19.06.2017, 16:29
Республика
Энергетики приняли участие в прямом радиоэфире
19.06.2017, 16:25
Происшествия
В Якутске по вине нетрезвого водителя произошло ДТП
19.06.2017, 16:22
Столица
В Губинском округе появится двор с комплексным благоустройством
19.06.2017, 16:10
Культура & Образование
Подарок ТЮЗа Ысыаху Олонхо в Вилюйском улусе (районе)
19.06.2017, 16:06
Культура & Образование
Якутян ждут на рекорд века!
19.06.2017, 16:03
Экономика
Более 1 млрд. рублей в 2017 году направят в Якутии на газификацию
19.06.2017, 16:00
Столица
В Якутске еще одним заброшенным кузовом стало меньше
19.06.2017, 15:58
Экономика
Мастер-класс от Ольги Лихомановой в магазине «Камелек
19.06.2017, 15:27
Культура & Образование
Подготовка к форуму учителей музыки и ИЗО идет полным ходом
19.06.2017, 15:16
Финансы
Бюджетный процесс: Минфин России учтет особенности дальневосточных регионов
19.06.2017, 15:01
Экономика
Начато строительство магистрального газопровода Асыма – Бердигестях
19.06.2017, 14:42
Экономика
Далаана готова к ысыаху, а вы?
19.06.2017, 13:31
Экология
Анонс
Экологическое просвещение – наша общая цель!
19.06.2017, 13:27
Столица
Анонс
Успейте погасить задолженность на взносы на капремонт
19.06.2017, 13:25
Происшествия
Резонанс
Скандальному экс-главе смягчили срок
19.06.2017, 13:11
Столица
В Якутке прошла ежегодная экологическая акция «Чистый берег»
19.06.2017, 11:51
Путешествия
Фотофакт
Казахское Географическое Общество провело уникальный мастер-класс якутских кузнецов
19.06.2017, 11:34
Республика
Лилия Расторгуева – лучший социальный педагог республики
19.06.2017, 11:15
Республика
Анонс
21 июня в Якутии — нерабочий день
19.06.2017, 10:44
Культура & Образование
Поставлена первая в Якутии музыкальная комедия «Тиэтэйбит» 
19.06.2017, 10:26
Культура & Образование
Позитив
Якутянка Василена Шарина завоевала титул Красавицы Ердынских Игр
19.06.2017, 10:18
Экология
Фотофакт
В Якутии спасены лосята
19.06.2017, 10:09
Политика
Эксклюзив
Виктор Федоров: В Ленске не все безнадежно
19.06.2017, 10:03
Общество
Фотофакт
Клоны Бэлэх и Кэрэчээнэ прибыли в Якутск
19.06.2017, 10:01
Происшествия
Директора подозревают в загрязнении моря Лаптевых
19.06.2017, 9:21
Красота & Здоровье
Сотрудники ЯГКБ отдохнули на природе
19.06.2017, 9:13
Экономика
«Индигирка» от «ЧИРиКо»: закажите свежесть на дом!
19.06.2017, 9:05
Республика
Без четверти век  на страже здоровья
19.06.2017, 8:55
Республика
Нескучные каникулы Алданской детворы
19.06.2017, 8:50
Республика
25 лет с заботой о благополучии населения
19.06.2017, 8:46
Происшествия
МЧС о пожаре в урасе Ил Тумэна
19.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 19 июня 2017, понедельник
19.06.2017, 1:51
Политика
Сегодня день рождения политтехнолога
19.06.2017, 0:12
Желток
Видео
В Якутске огромная фура пугает малолитражку
18.06.2017, 23:49
Происшествия
Алексей Колодезников о жителях подтопленного села Саскылах
18.06.2017, 17:06
Столица
Позитив
Якутск принял эстафету огня XX Игр Манчаары
18.06.2017, 16:12
Красота & Здоровье
Маммология: спасибо, Любовь Никифоровна!
18.06.2017, 13:35
Происшествия
Скандал
Ысыах Олонхо: «Друзья» сожгли урасу Ил Тумэна
18.06.2017, 11:03
Желток
Фотофакт
На даче Ил Дархана расцвела яблоня!
18.06.2017, 9:21
Происшествия
В Якутии сгорел частный дом
18.06.2017, 8:50
Красота & Здоровье
Василий Тимофеев: В медицину не приходят случайные люди
Архив новостей
Происшествия
20 июня 2017, 10:30
478

Ысыах Олонхо: власти для расследования пожара обратились к ясновидящей

Спустя 12 часов после пожара в местности Хомустах под Вилюйском начали новое строительство.

«Блокнот Якутск» сообщал, что в воскресенье, 18 июня, примерно в 6.45 было обнаружено возгорание урасы Ил Тумэна, построенной к празднованию Ысыаха Олонхо. Глава Вилюйского района Сергей Винокуров тогда заявил изданию, что речь идет об умышленном поджоге. Вилюйчане уже приступили к возведению новой урасы. Празднование Ысыаха Олонхо начнется 28 июня.

Сергей Винокуров рассказал «Блокноту Якутска»:

— Пожаром в Хомустахе сейчас занимается полиция. Это уже их вопрос. Мы вчера расчистили площадку от пепелища и вечером начали строить новую урасу. Прежняя была изнутри украшена ручной резьбой. Новая, конечно, будет попроще — времени нет. Но все равно постараемся сделать ее достойной.

— Версия поджога нашла свое подтверждение?

— Я в ней не сомневаюсь. У нас есть очень известная шаманка Галина Карбаканова. К ней обращаются, когда, к примеру, утопленников ищут, женщина пользуется большим уважением у вилюйчан. Так вот ясновидящая тоже сказала, что урасу Ил Тумэна подожгли.

comments powered by HyperComments
Источник: http://bloknot-yakutsk.ru/news/shamanka-podtverdila-podzhog-urasy-il-tumena-855050
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
17.06.2017, 11:00
Политика
Резонанс
Названо имя вероятного нового главы «НВК Саха»?
16.06.2017, 21:42
Происшествия
Резонанс
В Якутске «фруктовик» наказал ребенка — власти республики в шоке
15.06.2017, 12:32
Желток
Фотофакт
Эксклюзив
Дорохо-бохато! Какие часы носят VIP-якутяне?
14.06.2017, 11:35
Происшествия
Резонанс
Главврач больницы №2 в шоке от письма «своих» пациентов
15.06.2017, 0:25
Политика
Экстра
Сенсация
Единороссы убирают Ивана Андросова из «НВК Саха»
16.06.2017, 13:34
Желток
Позитив
Валерий Шадрин будущий президент «НВК Саха»?
15.06.2017, 9:21
Политика
Фотофакт
Скандал
Аппарат Ил Тумэна попал в скандал из-за… коммунистов?
17.06.2017, 11:04
Политика
Скандал
Резонанс
В Якутске «фруктовик» наказал ребенка: омбудсмен и министр просят помощи друг у друга?
14.06.2017, 10:53
Красота & Здоровье
Анонс
Что одеть на Ысыах–2017?
17.06.2017, 13:44
Происшествия
16 июня в Якутии утонули трое несовершеннолетних
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Резонанс
Политика
20.06.2017

Названо имя вероятного будущего главы ЦИК Якутии

Красота & Здоровье
20.06.2017

«Камелек»: Обзор посуды из летней коллекции

Экономика
20.06.2017

«Камелек» объявляет АКЦИЮ «Камелек-Ысыах-2017»

Резонанс
Происшествия
20.06.2017

Экс-глава Ленского района отправляется по этапу

Экономика
20.06.2017

Салон модной женской одежды mvm объявляет «Белую ночь» распродаж!

Культура & Образование
19.06.2017

«Ысыах-2017» в Коломенском собрал десять тысяч гостей

Столица
19.06.2017

Назначена дата выборов мэра Якутска

Экономика
19.06.2017

Мастер-класс от Ольги Лихомановой в магазине «Камелек