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30 июня 2018, 22:06
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Ысыах Олонхо раскинулся в Алдане

На республиканский национальный праздник Ысыах Олонхо – 2018 в Алданский район съехались более 200 олонхосутов – сказителей якутского героического эпоса из Вилюйского, Верхоянского, Мегино-Кангаласского, Намского, Верхневилюйского, Чурапчинского, Сунтарского, Усть-Майского Горного, Таттинского, Усть-Янского, Амгинского и других улусов, а также города Якутска.

Торжество, посвященное якутскому героическому эпосу, включило в себя церемонию очищения тюсюлгэ, обряд благословения Алгыс. Зрители также насладились масштабным театрализованным представлением, включающем обряды освящения и благословления, ритуальные танцы под чарующие звуки хомуса и тойуков. Кроме того, отрывки из Олонхо о зарождении Вселенной прочитали 7 сказителей на якутском, русском, эвенкийском, кыргызском, английском, французском и китайском языках.

Врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ поблагодарил жителей Алданского района за прекрасный праздник. Он напомнил, что 95 лет назад именно здесь началась новая индустриальная эпоха развития Якутии. «Сегодня мы видим, что многонациональный Алданский район является флагманом промышленного развития нашей республики. Кроме того, есть прекрасные достижения в культуре, спорте, образовании. Сегодня Алдан является ярким примером дружбы народов», — отметил Айсен Николаев.

Руководитель региона напомнил про философию якутского эпоса Олонхо, который видит смысл человеческого существования на Земле в ниспослании благодати, изобилии, в обновлении жизни. «Долг каждого из нас работать так, чтобы люди в нашей Якутии жили богато и счастливо», — провозгласил врио главы. Как он считает, у крупнейшего субъекта РФ всё для этого есть: «природные ресурсы, огромная территория и самое главное люди, те, кто не боится трудностей и идёт вперёд в самых экстремальных условиях».

Айсен Николаев выразил уверенность, что совместными усилиями жители республики сделают районы, сёла и города, в том числе Золотой Алдан, «самыми лучшими в нашей великой стране». «Пусть благословенный алгыс, который был произнесен на тюсюлгэ в Алдане, дойдет до каждого жителя Якутии и принесет нам изобилие и счастье!», — сказал он.

12-й Ысыах Олонхо проводится в культурно-этнографическом комплексе «Сэвэки». Местность названа в честь творца Земли, животных, человека, покровителя людей и оленей Сэвэки согласно мифологии эвенков. За короткий срок в комплексе были возведены обрядовые сооружения, урасы, обустроены тюсюлгэ и места для проведения спортивных игр и культурных мероприятий для главного национального праздника Якутии.

Руководитель региона прибыл в Алданский район сегодня утром, в планах двухдневного визита – посещение промышленных и социальных объектов, ряд встреч и совещаний с местными властями о социально-экономическом развитии района.

Накануне открытия праздника прошли церемонии встречи гостей на границе района, были организованы обзорные экскурсии, заработала выставка детских рисунков «Олонхо глазами детей». Также стартовали состязания олонхосутов, лучшего из которых определят завтра. В рамках праздника также проходят спортивные состязания, конкурсы кузнецов, народных мастеров, национальной кухни.

Ысыах Олонхо отмечается с 2006 года после признания ЮНЕСКО в 2005 году героического якутского эпоса Олонхо шедевром устного и нематериального наследия человечества.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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