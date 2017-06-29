Ысыах Олонхо 2017: в чем были ВИП-ы Якутии

В культурно-этнографическом комплексе Хомустаах города Вилюйска сегодня состоялось открытие республиканского «Ысыаха Олонхо-2017».

Ысыах отмечается 11-ый раз на родине известных олонхосутов Семена Каратаева-Ырыа Дыгыйар, Василия Каратаева, Семена Иванова, основоположника профессионального музыкального искусства в Якутии, композитора Марка Жиркова, 125-летие со дня рождения которого отмечает вся республика.

Председатель организационного комитета по подготовке и проведению республиканского национального праздника «Ысыах Олонхо-2017» Алексей Дьячковский (в солнцезащитных гламурных очках).

Министр по делам молодежи Афанасий Владимиров (в соломенной шляпе, aka ковбой Мальборо).

Премьер-министр Якутии Евгений Чекин (без национального костюма, видимо, не успел заказать).

Постоянный представитель Якутии при Президенте России в Москве Юрий Куприянов и Государственный советник Якутии Андрей Борисов.

Народный депутат Якутии Антонина Григорьева (в центре).

(Прячутся от палящего солнца под защитным тентом: аксакал якутской политики Александр Ким-Кимэн, спикер Ил Тумэна Александр Жирков с супругой, премьер-министр Евгений Чекин и глава Вилюйского улуса Сергей Винокуров с супругой).



В центре — депутат Ил Тумэна Гульсум БЕЙСЕМБАЕВА.



Звезда якутской эстрады НИКА.