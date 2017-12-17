Ысыах оказался на втором месте

Ысыах, главный национальный праздник Якутии в честь наступления лета и возрождения природы, оказался на II месте по упоминаниям в российских средствах массовой информации среди праздников народов России.

Об этом 16 декабря заявила президент Гильдии межэтнической журналистики, член Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, зампредседателя Совета Ассамблеи народов России Маргарита Лянге.

«По итогам мониторинга IX Всероссийского конкурса «СМИротворец-2017», по количеству упоминаний в СМИ и узнаваемости среди национальных праздников, которые отмечают многочисленные народы России, на первом месте татарский Сабантуй, на втором – якутский Ысыах», — сообщила в субботу в ходе совместного заседания Совета Ассамблеи народов России и Совета Ассамблеи народов Якутии Маргарита Лянге.

Журналист назвала такой результат огромным прорывом в сравнении с тем, что было 10 лет тому назад. Отметив, что Гильдию межэтнической журналистики и Якутию многое связывает, Лянге рассказала про то, что её знакомство с северным регионом началось 12 лет назад, когда она впервые как представитель масс-медиа приехала в Якутию.

«Тогда у меня и возник вопрос: почему крупнейший по территории регион вспоминают только тогда, когда реку Лену разливает, почему позитивная сторона жизни такого богатого традициями края остается за рамками информационной повестки на федеральном уровне? И в 2007 году, ровно десять лет тому назад, при поддержке руководства Якутии мы привезли на Ысыах 30 журналистов», — рассказывает Маргарита Лянге и отмечает, что на тот момент люди практически ничего не знали об этом отдаленном от центра субъекте федерации.

«Это был первый информационный залп, информация о Якутии и её летнем торжестве мгновенно разлетелась по всей стране. И сейчас, спустя десять лет, Ысыах становится вторым по упоминаниям в СМИ — это отличный результат. Особенно учитывая то, что народ саха очень немногочисленный, не достигает даже миллиона человек, а тягается за славу с праздником татар, которые по численности на втором месте после русских», — говорит Лянге.

«Так хорошо теперь ведется информационная работа в регионе, настолько хорошо вы взаимодействуете с информационным пространством страны», — констатирует президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета при Президенте РФ.

Отметим, что на заседании, состоявшемся в рамках Дней Якутии в Москве, Маргарите Лянге был вручен юбилейный знак «385 лет Якутия с Россией». Знак журналистке вручил министр по развитию институтов гражданского общества республики Анатолий Бравин.