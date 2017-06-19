«Ысыах-2017» в Коломенском собрал десять тысяч гостей

17 июня на территории государственного объединенного музея-заповедника «Коломенское» в Москве в десятый раз состоялся традиционный национальный государственный праздник якутского народа — «ЫСЫАХ». Он собрал около десяти тысяч человек.

Благодаря ясной, солнечной погоде состоялись все задуманные мероприятия, и ни одно происшествие не омрачило их ход. Работа на празднике многочисленных федеральных СМИ позволила узнать о ходе его проведения многомиллионной российской аудитории. Организаторами праздника выступили Правительство и Постоянное Представительство Республики Саха (Якутия), Правительство Москвы, Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Московский Дом Национальностей и Администрация музея-заповедника «Коломенское».

По традиции «ЫСЫАХ» открылся церемонией благословения – АЛГЫС. Особую красоту в этот раз ей придало участие делегации Верхоянского улуса Якутии – посланцев мирового полюса холода. Внимание многочисленных гостей праздника было приковано к алгысчыту, который разжег огонь и призывал милость неба, просил о нисхождении тепла и изобилия плодов земных. Словно услышав прошение, над Москвой появилось солнце, и весь этот день не покидало столицу. Завершилась церемония грандиозным осуохаем, причем в «жизненный круг» поспешили встать не только якутяне, но и многочисленные гости праздника, что создало неповторимую атмосферу единения.

Это настроение почувствовал постпред Якутии Юрий КУПРИЯНОВ. Обратившись к гостям, он попросил их включиться в празднование, дружно отвечая на якутское приветствие «Уруй!» традиционным отзывом «Айхал!», что вызвало восторг собравшихся.

— Вы видите, что в этот день ярко сияет солнце, хотя до этого были дожди, может быть, нам имеет смысл чуть раньше проводить «Ысыах» в столице, чтобы к москвичам побыстрее приходило тепло, — пошутил Юрий Куприянов, — А если серьезно, то мы видим, как из года в год растет интерес к государственному национальному празднику Якутии. И мы счастливы, что традиции якутского народа вызывают все больший интерес со стороны жителей столицы.

— Тысячи людей собирает якутский праздник в Москве, — отметил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Правительства Москвы Виталий СУЧКОВ. – И именно такими живыми событиями по настоящему укрепляется мир и межнациональное согласие в нашей стране. Виталий Сучков зачитал собравшимся приветствие мэра Москвы Сергея Собянина, который ежегодно направляет теплые слова поздравления якутянам в преддверии Ысыаха. «Уверен, что нынешнее торжество вновь соберет тысячи участников и гостей и поможет больше узнать об уникальной культуре Земли Олохно», — отметил Серей СОБЯНИН.

Сенатор от Якутии Александр АКИМОВ обратил внимание, что Ысыах уже в одиннадцатый раз проходит в столице и с каждым годом вызывает все больший интерес у ее гостей и жителей.

— Ровно 11 лет назад нам удалось установить в Коломенском сэрге, и с тех пор праздник только крепнет, открывая с каждым годом все новые грани. В этот раз мы имеем редкую возможность соприкоснуться с посланцами мирового полюса холода. Там, в горах Верхоянья, в суровых климатических условиях, живут эти мужественные люди, но мы можем у них поучиться жизненной стойкости, мужеству и способности дарить душевное тепло!

От имени Правительства России праздник посетил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей КАЧАЕВ, который тепло поздравил якутян с наступлением лета, пожелав всего самого наилучшего. «Вы откроете для себя новый интересный мир, вы узнаете, что наш Дальний Восток не такой уж дальний, он сегодня здесь, рядом с вами, на этой поляне», — сказал он.

От имени внушительной делегации Верхоянского улуса гостей приветствовал глава района Виктор ПАВЛОВ, а директор Московского Дома национальностей Владимир ТАРАСОВ выразил уверенность в том, что якутский праздник — большое событие для москвичей.

После церемонии открытия праздника начались спортивные состязания в национальных видах спорта. Их участников приветствовал генеральный директор компании «Колмар» Сергей ЦИВИЛЕВ. Впервые на московском «Ысыахе» компания открыла для гостей праздника свою урасу, а для маленьких посетителей организовала аква-грим в рамках конкурса детского рисунка.

Спортивные соревнования традиционно вызывают большой интерес у гостей Ысыаха. В этом году за звание сильнейших мас-рестлеров, хапсагаистов и победителей в тутум-эргиир и якутских прыжках боролись более сотни спортсменов и любителей. Специальные призы в абсолютной весовой категории по якутской борьбе получил Михаил ПАХОМОВ (Москва – Якутия), а звание абсолютного победителя в мас-рестлинге – Роман КАЛИНИН (Тверская область).

Впервые на празднике прошел Фестиваль фольклорных жанров. Все желающие насладились игрой на хомусе, услышали исполнителей тойука и чабыргах. А на сцене в это время прошел настоящий праздник национальных костюмов – народы России представили в своих дефиле всю красоту традиционных одеяний.

Гала-концерт с участием мастеров искусств Якутии и дружеских республик Российской Федерации в течение нескольких часов «держал аудиторию» национальными мелодиями и напевами народов России и других стран. Москвичи с большим интересом приходили также в «Город мастеров» — выставку-продажу изделий народных промыслов, сувенирной продукции, ювелирных украшений и изделий из природных материалов — меха, конского волоса, дерева, бивня мамонта и другие.

И, конечно, в Коломенском гости Якутии смогли попробовать якутские оладьи, жеребятину и знаменитую якутскую рыбу. Все желающие смогли отведать и свежайшего кумыса.

Нынешний праздник якутского народа был посвящен знаменательной исторической дате – 385-летию вхождения Якутии в Российской государство, и можно смело сказать, что внес свою лепту в дело единения народов. А уже на следующий день Ысыах собрал своих гостей в северной столице — Санкт-Петербурге.