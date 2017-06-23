Ысыах 2017: обычаи, традиции и запреты праздника

Слово Ысыах означает «изобилие». Якутский Ысыах — самый главный праздник в Якутии, он связан с культом солнечных божеств, плодородия. Между 10 июня и 25 июня (дата каждый год меняется) в столице Якутии – городе Якутске отмечают приход тепла и возрождение природы — национальный праздник «Ысыах Туймаады». Во время этого праздника у туристов есть возможность понаблюдать за традиционными молениями, увидеть скачки и попить настоящий кумыс.

Исследователи считают, что прародиной летнего кумысного праздника являются степи Центральной Азии. Элементы якутского праздника имеют сходные черты с летними праздниками тюркских народов: тувинцев, алтайцев, татар, башкир и др. У якутов сохранилась древняя традиция, характерная для скотоводческих народов — делить год на две половины, а сам Ысыах являлся своеобразной границей между старым и новым, прошлым и будущим.

Праздник Нового года был тесно связан со временем приплода скота и изобилием мяса, молока и молочных продуктов. В этом отношении и якутский Ысыах представлял собой скотоводческий праздник, в котором ярко отразились изменения, происходившие в хозяйственной деятельности якутов. Ысыах был приурочен к той поре, когда вдоволь было молочной пищи и мяса и можно было дать себе короткий отдых перед сенокосом.

Всеобщее единение людей символизирует хоровод осуохай, означающий жизненный круг. Во время него танцующие, двигаясь в неторопливом темпе по направлению движения солнца, как бы совершают круговорот во времени и пространстве и отдают дань благодарности светилу за свет и тепло, подаренные людям.

Этот танец непрерывно продолжался до утра, иногда большие роды устраивали осуохай в течение трёх дней и ночей. Конечно, участники меняются, считается, что каждый, кто входит в круг, заряжается энергией на целый год. Кульминация праздника — обряд окропления огня, травы и деревьев традиционным напитком, приготовленным из кобыльего молока — кумысом. Ритуал символизирует рождение Вселенной и человека.

По якутскому календарю с 22 июня начинался самый длинный день — первый день солнцестояния. Он служил сигналом к началу организационного ритуального праздника Ысыах — встрече Нового года.

В довоенное время Ысыах проводился 22 июня — в день летнего солнцестояния. После1941года, по нравственным соображениям (дата Ысыах совпала с началом Великой Отечественной Войны 1941-45 гг.) Ысыах стал проводиться в период между 10 и 25 июня, в зависимости от улуса, графика выходных дней, местных предпочтений и т.д.

Что нужно обязательно сделать на Ысыахе:

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ЖЕНЩИНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА НАДЕТЬ НОВУЮ ОДЕЖДУ.Прийти на праздник в старом или обыденном – нонсенс. Если нет возможности каждый год шить новое платье, то в наряде должна присутствовать какая-то свежая деталь, ранее неиспользованный аксессуар, украшение – сережки, ожерелье, илин кэбиhэр – все, что угодно. И это правильно – природа наряжается во все новое, и женщина, как символ обновленной матушки-Земли, тоже. В советские времена приходилось слышать, как иные женщины, собираясь на праздник, горько шутили – в этом году ничего нового на мне нет, зато мысли у меня новые, не то, что в прошлом году. Ну что ж, тоже выход. Главное, понимание, зачем это и для чего. ПОСЕТИТЬ В НАЧАЛЕ ПРАЗДНИКА АЛГЫС (БЛАГОСЛОВЕНИЕ).Думаем, что не надо объяснять почему. ВСТУПИТЬ В ХОРОВОД И ПРОЙТИ С ТАНЦУЮЩИМИ ХОТЯ БЫ ОДИН КРУГ. Земле же не лень было сделать один оборот вокруг солнца? Кроме того, считается, что участие в осуохае заряжает энергией на целый год. Может, поэтому в иных улусах его танцуют несколько суток подряд при большом стечении народа. ВСТРЕЧА СОЛНЦА.Приветствуя появление земного светила в утро его наибольшей силы, ловя ладошками первые лучи, мы устанавливаем связь с Космосом и поклоняемся Создателю. Можете в этот момент просить все, что угодно – разумеется, искренне и с верой. КУМЫС И МЯСО – ПОПРОБОВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, В НАСЛЕГАХ ИХ РАЗДАЮТ ВСЕМ.Никто не должен остаться голодным, даже если пришел без денег. Вообще оказаться на Ысыахе без денег – нехорошо. Это как в Новый год сидеть без шампанского. Можно. Но не канонично. Многие специально откладывают деньги, урезая свой бюджет, чтобы потратить их на Ысыахе. Необходимо попробовать остальные якутские блюда, купив их там же. Иногда шутят, что «Ысыах» означает не столько «окропление», сколько «разбрасывание» («ыс») – в первую очередь, денег.

Конные скачки, концерты, спортивные соревнования, развлечения и многое другое, из чего состоит Ысыах – факультативно. А теперь о запретах.

Что запрещено на Ысыахе:

НЕЛЬЗЯ БЫТЬ ПЬЯНЫМ НА ЫСЫАХЕ– Айыы (светлые божества) огорчаются. В ДНИ ЫСЫАХА НЕЛЬЗЯ СЕРДИТЬСЯ, РАЗДРАЖАТЬСЯ, ССОРИТЬСЯ– по той же причине. ПО НЕИЗВЕСТНОЙ ПРИЧИНЕ СУЩЕСТВУЕТ ЗАПРЕТ НА ПРИСУТСТВИЕ НА ЫСЫАХЕ СОБАК.Это старинный обычай. «ЧЕРНЫМ ШАМАНАМ» ЗАПРЕЩЕНО ПОСЕЩАТЬ ЫСЫАХ.Тоже из глубин веков. НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ УГОЩЕНИЯ, ОБЩЕНИЯ, ВЕСЕЛЬЯ!

«На Ысыахе давалась уникальная возможность «прорыва» своей судьбы: человек на празднике творения Вселенной и человека как бы «стирал» свое прошлое и переигрывал заново судьбу».