Ыллаа- туой, уол о5о: Отгремел вокальный конкурс среди мальчиков и юношей

15-16 февраля 2018 года в с. Кэптэни Усть-Алданского улуса успешно проведен XVIII Республиканский вокальный конкурс среди мальчиков и юношей «Ыллаа-туой, уол о5о!» («Если бы парни всей земли…»). Конкурс проводится в рамках Месячника патриотического воспитания детей и молодежи в Республике Саха (Якутия) и реализации проекта «Музыка для всех».

Организаторы: Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», Кептенинский центр досуга имени П.П. Оготоева.

Авторы проекта: ЛУГИНОВА Зинаида Петровна, педагог дополнительного образования с.Кептени Усть-Алданского улуса и специалисты Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне».

Информационная поддержка: редакция детских газет «Кэскил», «Юность Севера», детский журнал «Колокольчик», детско-молодежный журнал «Хатан».

Цель конкурса:

— создание благоприятных условий в воспитании юношей, выявление одаренных, талантливых юношей, молодежи через исполнение патриотических песен.

Задачи:

— поддержка и дальнейшее развитие юношеского движения, новых стилей и форм вокального искусства;

— дальнейшее развитие исполнительского мастерства среди юношей;

— представление вокального искусства как олицетворение силы духа, мужества народа Саха и прославление мужской силы и красоты духа сынов земли Олонхо;

— воспитание у юношей чувства патриотизма и любви к Родине.



В конкурсе приняли участие 132 участника с 11 муниципальных образований: Кобяйского, Оймяконского, Жиганского, Амгинского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Таттинского, Хангаласского, Верхневилюйского, Вилюйского и ГО «город Якутск».

В составе жюри работали:

1. ТЕРЮТИН Николай Николаевич, председатель жюри, старший методист ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», Почетный работник общего образования Российской Федерации, отличник образования, культуры и молодежной политики Республики Саха (Якутия);

2. АРХИПОВА Александра Саввична, старший методист ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», Почетный работник общего образования Российской Федерации, отличник образования и молодежной политики Республики Саха (Якутия);

3. ИВАНОВА Екатерина Спиридоновна, заместитель директора Центра детского творчества «Тускул» с. Верхневилюйск, Почетный работник общего образования Российской Федерации, отличник образования Республики Саха (Якутия), обладатель Знака «За вклад в развитие дополнительного образования»;

4. ФЕДОРОВ Геннадий Константинович, старший тьютор Намского педагогического колледжа, обладатель Гран-при I Республиканского вокального конкурса «Ыллаа-туой, уол о5о!»;

5. Кирилл МАТВЕЕВ, обладатель Гран-при Республиканского вокального конкурса «Ыллаа-туой, уол о5о» 2013 года, студент 2 курса Института языков и культуры народов Севера и Востока Российской Федерации СВФУ им. М.К. Аммосова.

Итоги конкурса:

Соло — младшая группа

Лауреат 1 степени – БОБУХОВ Ярослав, Жиганская ДШИ, 3 класс, Жиганск, руководитель — Реванна Реворьевна Копырина;

Лауреат 2 степени – ФЕДОРОВ Дариан, Легойская СОШ, 4 класс, Усть-Алданский улус, руководитель — Зинаида Петровна Лугинова;

Лауреат 3 степени — Леонид СЛЕПЦОВ, МБУ ДО ЦЭВД «Айылгы», 4 класс, г.Якутск, руководитель — Надежда Семеновна Макарова;

Дипломант 1 степени — Кузьма КУЗЬМИН, Туора-Кюельская СОШ, 4 класс, Таттинский улус, руководитель — Анна Ивановна Кузьмина;

Дипломант 2 степени – ПОПОВ Алгыс, Хатасская СОШ, 2 класс, руководитель — Николай Михайлович Андросов;

Дипломант 3 степени — Антон ТИЩЕНКО, Легойская СОШ, 4 класс, Усть-Алданский улус, руководитель — Аурика Ивановна Лугинова.

Соло — средняя группа

Лауреат 1 степени — ЛАТЫШЕВ Данил, Покровский ДШИ, 7 класс, руководитель — Елизавета Эдуардовна Пантилова;

Лауреат 2 степени – Арсен СОКОРУТОВ, Легойская СОШ, 5 класс, Усть-Алданский улус, руководитель — Аурика Ивановна Лугинова;

Лауреат 3 степени — Ваня КОЛОДЕЗНИКОВ, Легойская СОШ, 5 класс, руководитель — Зинаида Петровна Лугинова;

Дипломант 1 степени — Александр ЗАХАРОВ, Хоринская СОШ, 5 класс, Верхневилюйск, руководитель — Наталья Дмитриевна Алексеева;

Дипломант 2 степени – Александр ПАВЛОВ, Туора-Кюельская СОШ, 5 класс, Таттинский улус, руководитель — Геннадий Кононович Васильев;

Дипломант 3 степени — Арсен СОЛОВЬЕВ, Легойская СОШ, 5 класс, Усть-Алданский, руководитель — Зинаида Петровна Лугинова.

Соло — старшая группа

Лауреат 1 степени — ИВАНОВ Руслан, Бекчегинская СОШ,11 класс, Вилюйский улус, руководитель — Аина Николаева, Светлана Иванова;

Лауреат 2 степени – МИРОНОВ Игорь, Оргетская СОШ, 11 класс, В-Вилюйский улус, руководитель — Анна Олеговна Иванова;

Лауреат 3 степени — БАИШЕВ Николай, Хатасская СОШ, 10 класс, руководитель — Николай Михайлович Андросов

Дипломант 1 степени — АЛЕКСЕЕВ Максим, Дюпсюнская СОШ, 7 класс, Усть-Алданский улус, руководитель — Людмила, Николай Бурцевы;

Дипломант 2 степени – СУТАКОВ Алексей, Алтанская СОШ, 11 класс, Амгинский улус, руководитель — Светлана Неустроева.

Дуэт

Лауреат 1 степени — Юлиан КИМ, Саша ЗАХАРОВ, Хоринская СОШ, 5 класс, В-Вилюйский улус, руководитель — Наталья Алексеева;

Лауреат 2 степени – Степа БАРАШКОВ, Алик ИВАНОВ, Тумульская СОШ им.В.М.Прокопьева, 4 класс, Усть-Алданский улус, руководители — Анатолий Габышев, Варвара Петрова;

Лауреат 3 степени — Айысхан ЗАХАРОВ, Эрсан ПЕТРОВ, Диринская ДШИ, 2,3 классы, Чурапчинский улус, руководитель — Александра Васильева.

Трио

Дипломант 1 степени – Трио Орто-Эбэ, Орто-Эбэнская СОШИ, 6, 9, 10 классы, Усть-Алданский улус, руководитель — Антонида ШЕСТАКОВА.

Квартет

Лауреат 1 степени – «Үргэл», Дюпсюнская СОШ, 6,7 классы, Усть-Алданский улус, руководители – Людмила и Николай БУРЦЕВЫ;

Лауреат 2 степени – «Күн Өркөн», Легойская СОШ, 5 класс, Усть-Алданский улус, руководитель – Аурика ЛУГИНОВА;

Лауреат 3 степени – квартет, Тумульская СОШ, 4 класс, Усть-Алданский улус, руководитель – Анатолий ГАБЫШЕВ.

Квинтет

Лауреат 1 степени – «Эрчим», Наяхинская СОШ, 4 класс, Усть-Алданский улус, руководитель – Светлана АРГУНОВА;

Лауреат 2 степени – «Уол бэрдэ», МБОУ Мындабинская СОШ, 6 класс, Усть-Алданский улус, руководитель – Айталина ПАНТИЛОВА.

Ансамбль

Гран-При — «Дүпсүн уолаттара», Дюпсюнская СОШ, 4-7 класс, Усть-Алданский улус, руководители — Людмила Петровна, Николай Дмитриевич БУРЦЕВЫ;

Лауреат 1 степени – «Тэбэнэттэр», Бекчегинская СОШ, 10-11 классы, Вилюйский улус, руководители — Аина НИКОЛАЕВА, Светлана ИВАНОВА;

Лауреат 2 степени – «Тоҕус Тойон», Туора- Кюельская СОШ, 6-11 классы, Таттинский улус, руководитель — Геннадий Кононович ВАСИЛЬЕВ;

Лауреат 3 степени – «Тэбэнэт», Усун-Кюельская СОШ, 1 класс, Усть-Алданский улус, руководители — Екатерина КОПЫРИНА, Юлия ЛЫТКИНА;

Дипломант 1 степени – «Оторой-моторой», Легойская СОШ, 4 класс, Усть-Алданский улус, руководитель — Аурика Ивановна ЛУГИНОВА;

Дипломант 2 степени – «Дуолан-Уолан», МБОУ АСОШ №1, 5 класс, Амгинский, руководители — Ирина Петровна ВАСИЛЬЕВА, Марианна ВАЛЕРИЕВНА;

Дипломант 3 степени — Ансамбль ДДШИ, МБУ ДО ДДШИ им. А.В. Посельской, 2,4 классы, Чурапчинский улус, руководитель — Александра ВАСИЛЬЕВА.

Специальные призы:

Рекомендация на стипендию главы РС (Я):

Вокальный ансамбль «Тэбэнэттэр», Вилюйский улус

Путевка Всероссийский детский центр «Океан»:

Вокальный ансамбль «Тоҕус Тойон», Туора-Кюельская СОШ Таттинского улуса

Номинации:

«Лучший руководитель» — Людмила Петровна, Николай Дмитриевич БУРЦЕВЫ – Усть-Алданский улус, Дюпсюнская СОШ;

«Признание автора» — ИЛЛАРИОНОВ Борис – В-Вилюйский улус, Онхойская СОШ;

«Лучшая патриотическая песня» — Марк МАКАРОВ с песней «Марш кадетов» – В-ВСОШ №1 ЦДТ «Тускул»;

«Лучший аккомпаниатор» – НЕУСТРОЕВ Дима, с. Алтан, Амгинского улуса;

«Пропагандист песен XX века» — СТРОЕВ Кирилл, Покровская ДШИ, Хангаласский улус;

«Надежда года» — СИВЦЕВ Айтал, ученик 2 класса Оймяконской СОШ Оймяконского улуса;

«Открытие года» — КОСТРОМИН Аман, Чаранская СОШ, Усть-Алданский улус;

«Самый юный участник» — ИЛЛАРИОНОВ Артем, Амгинский улус;

«Звонкий голос» — БУРЦЕВ Дьулустан, Орто-Эбэнская коррекционная ШИ;

По итогам двухдневного Конкурса был проведен семинар «Уол о5ону кэрэ эйгэтигэр иитии» для руководителей. На семинаре АРХИПОВА А.С. информировала руководителей о реализации проекта «Музыка для всех», Концепции художественного образования в РС (Я) и приоритетных направлениях художественного образования школьников. Также свои мнения и пожелания по итогам конкурса высказали члены жюри ТЕРЮТИН Н.Н., ФЕДОРОВ Г.К. и автор проекта ЛУГИНОВА З.П. Руководители в своих выступлениях поблагодарили организаторов и отметили хорошую, слаженную организацию Конкурса.

От имени Министерства образования и науки РС (Я) и Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» благодарим Администрацию и специалистов Кептенинского центра досуга имени П.П.Оготоева и всех руководителей, участников конкурса.