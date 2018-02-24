Язык — это душа народа

Родной язык!

Он с детства мне знаком,

На нем впервые я сказала «мама»,

На нем клялась я в верности упрямой,

И каждый вздох понятен мне на нём.

В Алданском районе завершилась Декада, посвященная Дню родного языка и письменности в Республике Саха (Якутия). Все мероприятия организованы в рамках подготовки к республиканскому национальному празднику «Ысыах Олонхо-2018» и состоялись с 13 по 21 февраля.

В течение девяти дней прошли три районных фольклорных турнира: «Сказ об Олонхо» — конкурс исполнителей Олонхо и конкурс запевал традиционного кругового танца «Осуохай»; конкурс исполнителей эвенкийского эпоса «Нимнгакан» под названием «Сохраняя традиции-сохраним себя» в селе Угоян и конкурс запевал в эвенкийских хороводных танцах; конкурс «Сказители героического эпоса русского народа «Былины» «Преданья старины забывать мы не должны» и конкурс «Частушки как произведение устной народной поэзии».

Участников приветствовали заместитель главы МО «Алданский район» Сахно Игорь Васильевич и Благочинный Алданского округа иеромонах Макарий (Золотавин).

На торжественном закрытии были подведены итоги проходивших в районе конкурса детских рисунков «Таинственный мир Олонхо» и конкурса авторской сказки на тему героического эпоса Олонхо. В этих конкурсах участвовали школьники из средних общеобразовательных учебных заведений и детских школ искусств Мегино-Кангаласского улуса и Алданского района. Член жюри конкурса, заместитель начальника МУ «Департамент образования» Алданского района Чмирь Ольга Богдановна торжественно вручила заслуженные награды 301 участнику конкурса рисунков и 54 участникам конкурса авторской сказки.

Более двухсот артистов — участников фольклорных турниров — получили в этот день грамоты и ценные подарки. Был отмечен каждый руководитель коллектива и руководитель, подготовивший одного или двух участников. Приятен был знак внимания для всех организаторов этого грандиозного форума : всех без исключения отметили благодарностями главы района и оргкомитета.

В финале начальник управления культуры Алданского района Анастасия Помалейко подытожила: «Декада Родного языка будет ежегодно отмечаться в районе масштабными мероприятиями, которые, как правило, носят торжественный, патриотический и познавательный характер. В таких конкурсах мы воспитываем у детей и зрителей чувство уважения и любви к своей культуре, истории, традициям и, конечно же, к родному языку. Недаром наш Алданский район славится своей многонациональностью!».