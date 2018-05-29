Яйцо Фаберже от «Киэргэ» – победитель международной ювелирной выставки

С 23 по 27 мая в ВДНХ состоялось главное событие ювелирной весны – XVII Международная выставка ювелирных и часовых брендов «JUNWEX Новый Русский Стиль». Ежегодно в 75 павильоне ВДНХ собираются лидеры российского ювелирного бизнеса, здесь формируются потребительские вкусы и модные тренды российской ювелирной отрасли. Нынче выставка собрала более 500 участников. В работе выставки приняла участие ювелирная компания «Киэргэ».

Одна из неотъемлемых составляющих программы «Нового Русского Стиля» — ежегодный Всероссийский конкурс «Лидер российского ювелирного рынка». На протяжении всех дней работы выставки жюри, состоящее из авторитетных искусствоведов, оценивало шедевры, созданные дизайнерами и мастерами-ювелирами. Конкурс — уникальная возможность для гостей выставки первыми познакомиться с лучшими произведениями, получившими высокую оценку профессионального экспертного совета и по праву вошедшими в почетную «Летопись ювелирного искусства России XXI века».

Жюри конкурса по достоинству оценило произведение искусства – Яйцо «Якутский Фаберже», изготовленное ювелирной компанией «Киэргэ» в честь 375-летия вхождения Якутии в состав Российского государства и 25-летия со дня основания ювелирного дома «Киэргэ».

За более чем трехвековую историю в Якутии произошел симбиоз православия с традиционной культурой народа саха, что и нашло воплощение в якутском яйце Фаберже.

Яйцо Фаберже изготовлено из серебра в якутском стиле и установлено на подставке из чароита. Яйцо украшено древним национальным орнаментом и драгоценными камнями. Его венчает герб Республики Саха (Якутия), воспроизводящий гордого всадника со знаменем с Ленских писаниц. Ювелирное произведение искусства изготовили дизайнер ООО «Киэргэ» Николай Федоров и мастер-ювелир Владимир Шадрин.

На торжественной церемонии подведения итогов Всероссийского конкурса «Лидеры российского ювелирного рынка» были награждены победители в 11 номинациях — от изделий массового производства до эксклюзивных.

Яйцо «Якутский Фаберже» удостоилось диплома и заняло 3 место в номинации «Ювелирный подарок».

Символично, что вручение диплома «Лидер российского ювелирного рынка» совпало с 60-летним юбилеем основателя и руководителя «Киэргэ» Александра Павлова, а также с празднованием Дня российского предпринимательства. Поздравляем руководство и весь коллектив ювелирной компании «Киэргэ» с заслуженной наградой, желаем дальнейших успехов и достижений всего задуманного!