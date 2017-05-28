Явка на 14:00: В Якутске проголосовали 4,74% от общей численности избирателей

В Якутске на 14:00 часов дня в предварительном голосовании Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняли участие 8 345 человек.

Лидирует также счетная комиссия, которая находится в здании КЦ «Сергеляхские огни» СВФУ им.М.К.Аммосова – там проголосовало 1 070 человек, далее СОШ №20 – 717, СОШ №24 – 644, Медколледж – 629, ЯГСХА – 535, Хатасская СОШ – 500, Дворец детства – 487, Училище олимпийского резерва – 486, Пединститут – 450, ДШИ – 410 человек. Всего проголосовало 4,74% от общей численности избирателей.

Всего открылись 23 счетных участка, которые будут работать до 20:00 часов.