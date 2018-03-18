Явка избирателей в Якутске составила около 72 %

В воскресенье, 18 марта, в 20.00 часов в Якутске закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов.

Стали известны предварительные итоги явки избирателей на президентские выборы. По данным инициативной группы кандидата Владимира Путина в городе Якутске, явка избирателей составила 71,89%. На 116 избирательных участках проголосовало 136 тысяч 507 человек, передает Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Окружной администрации города Якутска.

Напомним, что явка на президентских выборах в 2012 году в Якутске составила 71,75%. Тогда на главных выборах страны приняли участие 131 тысяча человек.