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18 марта 2018, 22:24
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Явка избирателей в Якутске составила около 72 %

В воскресенье, 18 марта, в 20.00 часов в Якутске закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов.
Стали известны предварительные итоги явки избирателей на президентские выборы. По данным инициативной группы кандидата Владимира Путина в городе Якутске, явка избирателей составила 71,89%. На 116 избирательных участках проголосовало 136 тысяч 507 человек, передает Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Окружной администрации города Якутска.
Напомним, что явка на президентских выборах в 2012 году в Якутске составила 71,75%. Тогда на главных выборах страны приняли участие 131 тысяча человек.

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Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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