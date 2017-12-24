АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-43
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.32
 69.13
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.12.2017, 21:57
Республика
Экстра
Мэром Нюрбы избран самовыдвиженец Александр Иванов
24.12.2017, 19:22
Политика
Явка избирателей на выборах мэра Нюрбы на 18.00 
24.12.2017, 19:21
Происшествия
Несколько населенных пунктов Якутии на полчаса остались без света
24.12.2017, 16:05
Республика
К 95-летию I Всеякутского учредительного съезда Советов откроется музей парламентаризма Якутии
24.12.2017, 14:23
Культура & Образование
Афиша
Балдорж собирает друзей – якутских и монгольских
24.12.2017, 13:27
Политика
Нюрба выбирает мэра
24.12.2017, 12:58
Политика
Елена Голомарева отмечена Благодарственным письмом Андрея Турчака
24.12.2017, 12:43
Общество
Мир изменится вместе с нами: Дети-герои награждены на детском гражданском форуме
24.12.2017, 12:37
Политика
Якутяне приняли участие в ХVII съезде «Единой России»
24.12.2017, 11:02
Общество
Общественная палата Якутии собрала для акции «Подари волшебство» 1200 подарков
24.12.2017, 10:50
Происшествия
В Якутске сгорел хозяйственный склад на ул. Леваневского
24.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 24 декабря 2017
24.12.2017, 0:17
Общество
Сегодня день рождения депутата и руководителя
23.12.2017, 20:59
Политика
Якутяне на XVII Съезде партии «Единая Россия»
23.12.2017, 15:25
Общество
Твои люди, Якутия! Заслуженный шахтер Якутии отметил 90-летие
23.12.2017, 14:54
Происшествия
Фотофакт
Ирония судьбы: авария в аварийной диспетчерской Якутска
23.12.2017, 14:47
Путешествия
Видео
Экстремал из Франции собрался в Оймякон
23.12.2017, 14:18
Столица
Даже полиция преобразилась к новому году
23.12.2017, 14:08
Республика
Названы итоги общественного видео конкурса «Мое село»
23.12.2017, 14:04
Республика
В Якутии проведен инструктаж водителей, задействованных в перевозке детей
23.12.2017, 12:20
Республика
В день 120-летия Максима Кировича Аммосова почтили его память в Москве
23.12.2017, 12:16
Республика
Республика отметила 120-летие Максима Аммосова
23.12.2017, 10:35
Общество
Видео
Виктор Федоров: Новогоднее чудо в каждом из нас
23.12.2017, 10:15
Происшествия
В Якутске сгорел арочный гараж вместе с трактором
23.12.2017, 10:09
Экономика
Фотофакт
Программа выставки-ярмарки «Рыба Якутии — 2017»
23.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 23 декабря 2017
23.12.2017, 0:16
Культура & Образование
Сегодня день рождения писателя и предпринимателя
22.12.2017, 21:00
Столица
Год добра: воспитанники дома-интерната для престарелых и инвалидов получили сто пар теплых варежек
22.12.2017, 20:39
Столица
Энергетиков города Якутска поздравили с профессиональным праздником
22.12.2017, 20:23
Культура & Образование
Фотофакт
Большой талант маленькой девочки, открытый Первым Президентом
22.12.2017, 19:31
Происшествия
Скандал
Постоянные читатели устроили перестрелку в Нацбиблиотеке Якутска
22.12.2017, 19:24
Общество
Позитив
В аэропорту «Якутск» появилось волонтёрское движение
22.12.2017, 19:20
Столица
Депутат Якутской городской Думы подарил детям новогодний праздник
22.12.2017, 19:17
Республика
23 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения
22.12.2017, 18:30
Политика
Внесены изменения в закон «О градостроительной политике в РС(Я)»
22.12.2017, 18:20
Общество
Стерх–Сахамедстрах: Подари детям Новый год!
22.12.2017, 18:10
Культура & Образование
В Якутске презентовали книгу «Ысыах в благословенной долине Туймаада»
22.12.2017, 18:00
Красота & Здоровье
Когда люди больше всего интересуются сексом
22.12.2017, 17:50
Экономика
Правительство Якутии определило сроки распределения субсидий местным бюджетам
22.12.2017, 17:40
Республика
Детский сад в селе Майя справил новоселье
22.12.2017, 17:30
Спорт
Якутский биатлонист завоевал бронзу на первенстве России!
22.12.2017, 17:28
Культура & Образование
Афиша
Самая горячая вечеринка уходящего года!
22.12.2017, 17:20
Республика
Открыт автозимник Кангалассы – Соттинцы
22.12.2017, 17:10
Происшествия
Тренер ДЮСШ заплатит 25 тысяч рублей за нарушение правил перевозки детей
22.12.2017, 17:00
Экономика
В ЛОРП подписан коллективный договор
22.12.2017, 16:50
Экология
Минприроды Якутии выполнило все поставленные в 2017 году задачи
22.12.2017, 16:40
Происшествия
Угонщики активизируются накануне праздников
22.12.2017, 16:30
Политика
Единороссы на съезде партии обсудят выборы президента РФ
22.12.2017, 16:20
Культура & Образование
«Приключения отважного Колокольчика и его друзей» на сцене якутского ТЮЗа
22.12.2017, 16:10
Республика
Предновогодняя «суета» в Томмоте
22.12.2017, 16:00
Политика
Якутяне принимают участие в съезде «Единой России»
22.12.2017, 15:50
Экономика
Строительство Жатайской судоверфи создаст новые рабочие места
22.12.2017, 15:40
Общество
Правительство Якутии поддержало законопроект о развитии детского общественного движения в республике
22.12.2017, 15:20
Столица
Добровольцы организовали концерт для маленьких пациентов республиканской больницы
22.12.2017, 15:10
Экономика
Где в Якутии самый дорогой оливье?
22.12.2017, 15:00
Общество
В Нерюнгри строительная фирма задолжала работникам более 1 млн рублей
22.12.2017, 14:50
Происшествия
В 2017 году собаки напали на 127 коров, лошадей и оленей
22.12.2017, 14:40
Республика
Фотофакт
Нас не угонят! В Якутии слепили из снега трактор и джип
22.12.2017, 14:30
Происшествия
В Ленске бухгалтер казенного учреждения осуждена за мошенничество
22.12.2017, 14:20
Культура & Образование
ТЮЗ Якутии подготовил новогодние сюрпризы для любимых зрителей
22.12.2017, 14:10
Республика
На ледовой переправе «Хатассы – Павловск» повышена грузоподъемность
22.12.2017, 14:00
Культура & Образование
Названы победители республиканского музейного конкурса
22.12.2017, 13:40
Экономика
«Сахатранснефтегаз»: в Новый год — без долгов!
22.12.2017, 13:30
Красота & Здоровье
Скрытая угроза: чем опасен для здоровья Wi-Fi роутер
22.12.2017, 13:20
Общество
Айхал Габышев поздравляет с Днем энергетика
22.12.2017, 13:10
Культура & Образование
Афиша
Премьера! Детская сказка «Добрый Алаа Могус» на сцене Саха Театра!
22.12.2017, 13:00
Столица
В Якутске стартовала благотворительная акция «Старость в радость»
22.12.2017, 12:40
Экология
В двух поселках Якутии зарегистрировано -57 градусов
22.12.2017, 12:30
Столица
На Окружном шоссе появилась вертолетная площадка
22.12.2017, 12:20
Желток
Известные якутяне рассказали о своих любимых
22.12.2017, 12:10
Столица
Якутск торжественно подвел итоги Года добра
22.12.2017, 12:00
Происшествия
В Нерюнгри воришка украл автомагнитолу и разбил её при падении
Архив новостей
Политика
24 декабря 2017, 19:22
364

Явка избирателей на выборах мэра Нюрбы на 18.00 

В Нюрбе 24 декабря выбирают главу города. По данным на 18.00, явка избирателей составила 41,42%

За должность главы ведут борьбу четыре кандидата: выдвинутый «Единой Россией» вице-мэр Николай Бурнашев, генеральный директор хозяйства «Арылаах» Алексей Тихонов, самовыдвиженцы Владимир Герасимов и Александр Иванов.

В распоряжении горожан — десять избирательных участков.

По данным на 18.00, проголосовало 41,42% от общего количества избирателей (7781). За два часа до закрытия участков свой гражданский долг выполнили 3223 человека.

Отметим, что досрочные выборы главы Нюрбы были назначены после победы предыдущего мэра Алексея Иннокентьева на выборах главы района.

ЯСИА продолжает следить за ходом выборов.

comments powered by HyperComments
Источник: http://ysia.ru/politika/yavka-izbiratelej-na-vyborah-mera-nyurby-na-18-00-sostavila-41-42/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
21.12.2017, 9:51
Происшествия
Эксклюзив
Дмитрий Подголов в третий раз попался с наркотиками?
20.12.2017, 8:37
Политика
Эксклюзив
Кто-то должен быть императрицей: Измельчали ли кандидаты на пост ректора СВФУ?
20.12.2017, 16:09
Политика
Эксклюзив
Борисов на Путина не в обиде
19.12.2017, 17:10
Культура & Образование
В Москве утвердили возможного преемника на пост ректора СВФУ
22.12.2017, 20:23
Культура & Образование
Фотофакт
Большой талант маленькой девочки, открытый Первым Президентом
22.12.2017, 19:31
Происшествия
Скандал
Постоянные читатели устроили перестрелку в Нацбиблиотеке Якутска
22.12.2017, 11:34
Политика
Эксклюзив
Результаты голосования: 13 самых авторитетных членов правительства Якутии
21.12.2017, 16:51
Происшествия
Экстра
Резонанс
Экс-главу Нюрбинского района освободили из-под ареста
21.12.2017, 16:20
Культура & Образование
Резонанс
Михаил Гуляев не претендует на хорошую должность
23.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 23 декабря 2017
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Афиша
Культура & Образование
24.12.2017

Балдорж собирает друзей – якутских и монгольских

Политика
24.12.2017

Якутяне приняли участие в ХVII съезде «Единой России»

Общество
24.12.2017

Общественная палата Якутии собрала для акции «Подари волшебство» 1200 подарков

Фотофакт
Происшествия
23.12.2017

Ирония судьбы: авария в аварийной диспетчерской Якутска

Видео
Путешествия
23.12.2017

Экстремал из Франции собрался в Оймякон

Столица
23.12.2017

Даже полиция преобразилась к новому году

Республика
23.12.2017

Названы итоги общественного видео конкурса «Мое село»

Фотофакт
Экономика
23.12.2017

Программа выставки-ярмарки «Рыба Якутии — 2017»