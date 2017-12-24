Явка избирателей на выборах мэра Нюрбы на 18.00 

В Нюрбе 24 декабря выбирают главу города. По данным на 18.00, явка избирателей составила 41,42%

За должность главы ведут борьбу четыре кандидата: выдвинутый «Единой Россией» вице-мэр Николай Бурнашев, генеральный директор хозяйства «Арылаах» Алексей Тихонов, самовыдвиженцы Владимир Герасимов и Александр Иванов.

В распоряжении горожан — десять избирательных участков.

По данным на 18.00, проголосовало 41,42% от общего количества избирателей (7781). За два часа до закрытия участков свой гражданский долг выполнили 3223 человека.

Отметим, что досрочные выборы главы Нюрбы были назначены после победы предыдущего мэра Алексея Иннокентьева на выборах главы района.

ЯСИА продолжает следить за ходом выборов.