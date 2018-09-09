Явка избирателей на 18 часов — очень мало проголосовавших в Якутске

Явка по Якутии на 15 часов: Источник: SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82