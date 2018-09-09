Источник: SAKHALIFE.RU
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Явка избирателей на 18 часов: Ленск, Нерюнгри, Мирный, Алдан самые апатичные к выборам города?
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