ЯТЭК завершает подготовку к летнему сезону в Кысыл-Сыре

На производственных участках компании «ЯТЭК» в поселке Кысыл-Сыр завершаются работы по подготовке к летнему сезону.

Ежегодно после зимнего периода специалисты «ЯТЭК» тщательно проверяют все системы и производственные помещения. В любое время года, при любых температурных и погодных условиях все участки производства компании должны безотказно и четко работать, выполняя свои задачи по добыче и обеспечению газом жителей республики.

В нынешнем году были запущены в эксплуатацию колонки налива нефтепродуктов, углублен межпромысловый конденсатопровод, осуществлена замена 5-тонной кран-балки в РММ, проведен капитальный ремонт линии ЛЭП «ПАЭС-ПМК», проведен ремонт комнаты отдыха персонала, ремонт операторной УКПГ-2 и выполняется еще целый ряд масштабных работ по ремонту и замене.

В компании уделяется самое пристальное внимание вопросам пожарной безопасности. В рамках подготовки к новому сезону проведен масштабный ремонт на пожарном водоеме. Был закуплен пеноподъемник и проведены успешные испытания нового оборудования совместно с пожарной частью.