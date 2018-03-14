«ЯТЭК» укрепляет социальное партнерство

12 марта глава Кобяйского улуса Игнатий Спиридонов и исполнительный директор Якутской топливно-энергетической компании Александр Смирнов подписали Соглашение о социальном партнерстве между муниципальным районом «Кобяйский улус (район)» и открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания».

Основной целью Соглашения является консолидация ресурсов и усилий гражданского общества, муниципальных властей и ОАО «ЯТЭК» при реализации социально ориентированной политики «Якутской топливно-энергетической компании» на территории Кобяйского улуса.

Впрочем, документ лишь формализовал уже давно сложившиеся дружеские связи между жителями Кобяйского района и компанией. Все-таки именно здесь полвека назад зародилась газовая промышленность республики, и многие местные жители по сей день связывают свою трудовую деятельность с газовой отраслью.

Одним из последних по времени совместных знаковых мероприятий стало проведение в селе Кобяй в декабре 2017 года Республиканского турнира по мас-реслингу.

Участниками тех жарких соревнований стали сборные команды Амгинского, Вилюйского, Верхневилюйского, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-Алданского и Чурапчинского улусов, а также города Якутска.

В числе самых активных организаторов были сами местные жители и муниципальные власти. Силами населения было организовано бесплатное питание судей и участников турнира, размещена в теплых гаражах автотехника.

Финансовую поддержку мероприятию, в том числе наполнение солидного призового фонда, взяла на себя «Якутская топливно-энергетическая компания».

Во исполнение принятых на себя по Соглашению о социальном партнерстве обязательств ОАО «ЯТЭК» уже направило в Кобяйский улус спецтехнику с бензином для нужд общеобразовательных школ, агрошкол, а также детско-юношеских спортивных школ улуса.