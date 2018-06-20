ЯТЭК помогает выбрать будущую профессию

В «ЯТЭК» начался «трудовой семестр» для студентов и школьников. Традиционно компания создает временные рабочие места для летней занятости несовершеннолетних в рамках выполнения закона Республики Саха (Якутия) «О квотировании рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы».

Так, в июне было принято на работу 10 ребят на должности «помощник архивариуса» и «подсобный рабочий». Подростки принимают участие в озеленении и уборке территории здания ОАО «ЯТЭК», а также работают с архивными документами.

За каждым из «новобранцев» закреплён свой куратор – одни из опытных сотрудников компании, который помогает получать необходимый трудовой опыт и знания. Подростки не только учатся выполнять определенную работу, но и получают информацию о традициях компании и о газодобывающей отрасли в целом.

«Для меня это очень интересный опыт. Работа в крупной компании и причастность к большому делу – отличная мотивация для дальнейшей учебы и совершенствования в профессиональном плане. В «ЯТЭК» очень дружный и сплоченный коллектив, всегда помогут советом и поддержат», — делится первыми трудовыми впечатлениями один из участников летней практики.

В настоящее время в ОАО «ЯТЭК» работает более 500 сотрудников. 95% коллектива – это местное население. И это одни из самых больших показателей занятости местного населения среди региональных компаний. В «ЯТЭК» сложилось множество трудовых династий, где опыт передается из поколения в поколение. Также в компании всегда рады молодым специалистам.