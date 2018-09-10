ЯТЭК будет поддерживать и развивать технические виды спорта в Якутии

Компания «ЯТЭК» стала официальным спонсором региональной общественной организации «Федерация мотоциклетного спорта Республики Саха (Якутия)», сегодня было подписано официальное соглашение о взаимодействии, предусматривающее спонсорскую помощь и установление долгосрочного сотрудничества с целью развития технических видов спорта на территории Республике Саха (Якутия).

В рамках соглашения уже намечен ряд совместных проектов и разработан план по поддержке детско-юношеской команды, единственной в республике, где тренируются ребята от 8 и до 18 лет, успешно представляя регион на различных республиканских и федеральных соревнованиях.

«Мы очень благодарны «ЯТЭК» за поддержку и оказанное доверие. На протяжении многих лет, мы самостоятельно развивали нашу федерацию и это было не просто. Восемнадцать лет я ходил по инстанциям, просил поддержки и когда в «ЯТЭК» практически сразу же откликнулись на нашу просьбу, мы даже не поверили. Теперь у ребят будет возможность для полноценных тренировок, они смогут показать высокую степень подготовки и достойно представить республику на соревнованиях любого уровня. Это очень важно не только для самих ребят, но и для развития технических видов спорта в целом в регионе», — отметил президент «Федерации мотоциклетного спорта Республики Саха (Якутия)» Александр Струтинский.

Уже в самое ближайшее время в рамках сотрудничества команда СТК «Столица-ЯТЭК» отправится на соревнования на кубок ДОСААФ РФ ДВФО по мотокроссу в Амурскую область.