ЯТЭЦ проводит плановые гидравлические испытания тепловых сетей

Якутская ТЭЦ сообщает, что с 5 по 7 июня 2018 года и с 13 по 15 июня 2018 будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей давлением 20 атмосфер.

Всем потребителям необходимо обеспечить надежное отключение систем теплоснабжения, не приближаться и не производить работ на тепловых сетях.

На период испытаний будет прекращена подача горячей воды.

Данные работы по завершении отопительного сезона ежегодно проводятся перед началом ремонтной кампании для выявления узлов и участков трубопроводов, а также элементов оборудования, которым необходимы замена или ремонт.

Телефон оперативно-диспетчерской службы ЯТЭЦ: 49-74-81, 215-663, Факс: 215-770