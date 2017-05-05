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5 мая 2017, 14:52
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ЯРОД: новая ветвь методической помощи ЦРБ

ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер» начал работу по оказанию методической помощи центральным районным больницам в формате видеоконференцсвязи. 3 мая 2017 года в рамках Комплексного плана мероприятий диспансера проведен совместный расширенный Медицинский совет Томпонской ЦРБ по проблемам ранней диагностики онкологических заболеваний с участием главы Томпонского улуса ГЕРАСИМОВА Г.Е., главного врача ГБУ РС (Я) «ЯРОД» АФАНАСЬЕВОЙ Л.Н., заместителя главного врача ГБУ РС (Я) «ЯРОД» СМЕТАНИНОЙ В.Д., куратора Томпонского улуса от ГБУ РС (Я) «ЯРОД», врача-онколога ЛЕЗНЕВА В.Н.

С докладом по проблемам ранней диагностики злокачественных новообразований в республике и по итогам оказания онкологической помощи пациентам в 2016 году выступила главный врач ГБУ РС (Я) «ЯРОД» Афанасьева Л.Н. В докладе были озвучены аналитические данные за 10-летний период по заболеваемости, смертности, одногодичной летальности от злокачественных новообразований в республике, представлена структура заболеваемости и смертности, причины онкологической запущенности, а также информация по распределению вновь выявленных случаев онкологических заболеваний по стадиям процесса. Также докладчик представила динамику активного выявления онкологических процессов в республике, эффективность диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проблемы раннего, активного выявления злокачественных новообразований. В заключении Леной Николаевной были обозначены основные приоритеты организации онкологической помощи на уровне первичного звена для ранней диагностики злокачественных новообразований.

Далее с докладом выступил врач-онколог ГБУ РС (Я) «Томпонская ЦРБ» УМАЛАТОВ Д.Ш., который в своем выступлении отразил данные ситуационного анализа по заболеваемости, смертности и одногодичной летальности от злокачественных новообразований в Томпонском улусе, осветил основные проблемы по ранней диагностике онкологической патологии, а также работу специалистов Томпонской ЦРБ по первичной и вторичной профилактике онкологических заболеваний. В заключении своего доклада он обозначил основные задачи по профилактике и ранней диагностике онкологической патологии на 2017 год для Томпонской ЦРБ.

После основных докладов состоялось обсуждение и отмечено, что ключевым фактором успеха при лечении онкологических заболеваний является своевременное выявление и точная диагностика выявленных патологий.

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Источник: Туяра Белолюбская
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