ЯРО ВСМС: Мы разделяем с вами горечь и боль от этой тяжелой утраты

Якутское региональное отделение Всероссийского Совета местного самоуправления и Ассоциация представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крупного дорожно-транспортного происшествия на трассе «Колыма».

Мы разделяем с вами горечь и боль от этой тяжелой, невосполнимой утраты. Адресуем искренние слова поддержки и сочувствия семьям погибших и пострадавших в аварии жителей Таттинского улуса.

В эти непростые дни желаем стойкости и душевных сил.

Скорбим вместе с вами.